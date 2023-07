„E ceva de groază” Ella Tina abia se mai poate privi în oglindă, după ce a văzut ce i-a apărut pe piele, chiar în vacanță! Fosta iubită a lui Jador a ajuns în culmea disperării

In articol:

Ella Tina se confruntă cu o problemă pentru care nu are rezolvare. Tânăra se află în vacanță cu multă căldură, iar expunerea la soare este inevitabilă. Cu toate că este foarte obișnuită să petreacă mult timp sub razele soarelui și, cu toate acestea, să nu pățească nimic, de această dată a avut loc un mic eveniment neprevăzut care a făcut-o să ceară ajutorul fanilor săi din mediul online.

Iată despre ce este vorba!

Mai exact, Ella Tina le-a arătat tuturor cum îi arată pielea de pe piept, spate și față, cum s-a decojit în așa fel încât și-a dat seama că este necesar să se consulte cu admiratorii săi din mediul online, în cazul în care găsește vreun remediu eficient printre opiniile acestora. Tânăra nu-și poate explica de ce pielea sa a reacționat în acest fel după expunerea la soare.

„Am și eu o întrebare. Care dintre voi știe de ce mi s-a făcut pilea așa? Nu știu... în halul ăsta niciodată nu m-am făcut. Am fost la soare foarte foarte puternic și n-am pățit absolut nimic, adică mă prăjeam puțin pe nas, pe frunte, dar acum e ceva de groază... și spatele. Dacă aveți vreun remediu, scrieți în privat. Așa ceva n-am pățit niciodată. Pe picioare nu, doar pe spate, pe față și pe umeri.”, a spus Ella Tina în mediul online.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

Citește și: Ella, îngenuncheată de durere, la 6 luni de la moartea mamei sale! Imaginea durerii, care a emoționat pe toată lumea

În urmă cu mai bine de jumătate de an, Ella Tina a dat în mediul online o veste foarte tristă, aceea că mama sa s-a stins din viață, după ce o lungă perioadă s-a luptat cu o boală grea, cancerul. De atunci, tânăra nu reușește să treacă peste șocul emoțional pe care l-a suferit, fiind nevoită de multe ori să meargă la spital din cauza problemelor de sănătate.

Citeste si: ”Iubesc.” Dana Roba a primit un buchet de trandafiri. Cine este persoana care a făcut acest gest pentru make-up artist- kfetele.ro

Citeste si: Vești proaste pentru iubitorii de dulciuri. Acest aliment se scumpește la nivel mondial. Care sunt cauzele scumpirii?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble s-a logodit? Artista a dezvăluit adevărul despre inelul cu diament- radioimpuls.ro

„Și eu am ceva probleme și nu am mai mers (n.r.: la spital), chiar mi s-a luat. Am ajuns de multe ori la spital. Glicemia scăzută, leucocitele scăzute, imunitatea scăzută. Nici starea mea de sănătate nu e bună! Dacă plâng de trei ori pe seară, cel puțin o seară nu o plâng, a doua seară o plâng, categoric nu mă simt bine. Dorm și foarte greu, adorm târziu, chinuită mai mult. Am tot felul de coșmaruri. Nu pot trece peste trauma asta cu pierderea mamei mele”, a mărturisit Ella în urmă cu câteva săptămâni.

Citește și: La soare te mai poți uita, dar la ele nu! Cine sunt vedetele care au furat deja startul verii și au luat cu asalt litoralul. Divele și afaceriștii au scos bani frumoși pentru sejururi de lux