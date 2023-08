„E deranj mare” Problemele nu se mai termină pentru Lidia Buble! Prin ce trece cântăreața, chiar în aceste momente: „Nu există pedeapsă mai mare”

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista își dedică viața carierei sale din industria muzicală și iubește să urce pe scenă, în fața fanilor ei. La fiecare spectacol, celebra cântăreață reușește să își încânte ascultătorii cu prezența sa scenică și cu talentul său artistic.

Însă viața de artist nu este întotdeauna ușoară, lucru pe care Lidia Buble l-a simțit pe pielea ei.

În urmă cu câteva ore, celebra cântăreață le-a făcut fanilor ei din mediul online o mărturisire dureroasă. Lidia Buble are extrem de multe concerte prin toată țara, iar orele pe care le petrece cântând au și repercusiuni asupra vocii sale. Artista a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate, mărturisind că va fi nevoită să facă o pauză vocală, până când va urca, din nou, pe scenă.

„E deranj mare. Pana sambata intru in pauza vocala. Pentru o vorbareata ca mine nu exista pedeapsa mai mare”, a scris Lidia Buble într-o postare pe Instagram.

Lidia Buble a fost atacată în vacanță

Cântăreața a mers, de curând, într-o vacanță cu surorile sale, în Italia. Lidia Buble s-a distrat pe cinste alături de familia ei, până într-o zi, când au mers la un restaurant. Artista a povestit pe rețelele de socializare că, în timp ce lua masa în oraș cu surorile ei, a simțit cum o pâine i-a trecut prin față.

Lidia Buble s-a speriat foarte tare, neînțelegând ce se întâmplă. Lucrurile au continuat, iar vedeta a simțit jeturi de apă pe picioare, dându-și seama că, de fapt, era șampanie. Pe pagina ei de Instagram, Lidia Buble a mărturisit că vinovată pentru această situație era o altă clientă a restaurantului, care își dorea extrem de tare să fie în centrul atenției.

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa. Zic ce Doamne iartă-mă... mă uit... ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în tată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos...Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine. Eu am rămas șocată.Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci...(...) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?” , a declarat artista pe”, a spus Lidia Buble în mediul online.