„E foarte aiurea” Dani Oțil le-a cerut ajutorul fanilor lui de pe internet! Cu ce probleme se confruntă prezentatorul, la doar câteva zile după nuntă: „Se poate zbate”

Au trecut doar 3 zile de când Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, dar celebrul prezentator le-a cerut astăzi ajutorul fanilor lui de pe internet. Bărbatul trece printr-o situație tensionată, la scurt timp după ce a petrecut alături de soția și de familia lui.

Dani nu a ezitat să le povestească totul urmăritorilor săi, sperând că aceștia îi vor sări în ajutor.

Duminica trecută, Dani Oțil a trăit cea mai frumoasă zi din viața lui, atunci când s-a cununat religios cu aleasa inimii sale, Gabriela Prisăcariu. Însă prezentatorul TV a trecut de la extaz la agonie, iar astăzi a lansat un strigăt de ajutor pe rețelele de socializare. Mai exact, bărbatul a apelat la bunăvoința internauților după ce a găsit, aflându-se pe drum cu mașina, o pasăre lovită, ce agoniza în mijlocul parții carosabile. Dani s-a întors imediat din drum și a luat pasărea în mașină. Inițial, prezentatorul s-a arătat foarte dezamăgit de atitudinea celorlalți participanți de la trafic, care au fost total indiferenți atunci când au văzut vietatea ce se zbătea pe șosea.

„Hai să vă spun o poveste și am nevoie și de un pic de ajutor, mai ales dacă sunteți din zona Buzăului! El este, o sa-i spunem ”Fulg”. El este un adolescent, un tinerel, pare pescăruș, dar nu mă întrebați pe mine că nu mă pricep. Și a fost recuperat dintre roțile tururilor, camioanelor, ce mai circulă prin Mizil. Nu e vina oamenilor că n-au oprit, măcar unul, să te tragă mai în iarbă și să nu fii fix pe mijlocul drumului… e vina culturii noastre și a creșterii pe care o avem de acasă! Până am întors eu mașina a durat foarte mult, că am o mașină mare astăzi și mă așteptam, când m-am întors după tine, sa te fi luat cineva. Dar nu te-a luat nimeni măcar sa te pună în iarbă...”, a povestit Dani Oțil pe pagina lui de Instagram.

Dani Oțil a lansat un strigăt de ajutor pe internet, la 3 zile după nunta cu Gabriela [Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil, strigăt de ajutor pe internet

După ce a povestit cum că a luat în mașină micuța vietate, Dani Oțil a mărturisit că pasărea pe care a găsit-o are o aripă lovită și nu poate zbura.

De aceea, prezentatorul le-a cerut ajutorul internauților, sperând că unul dintre ei cunoaște măcar un medic veterinar care să o ajute să se vindece. În plus, soțul Gabrielei Prisăcariu a declarat că ar lua el pasărea acasă pentru a o îngriji, dar, cu siguranță, aceasta nu s-ar simți bine într-un mediu total necunoscut.

„Și acum să ajungem la partea importantă a problemei! Dacă ești din Buzău, de lângă Buzău, ai cabinet veterinar sau te pricepi la păsăroaie sau un ing care se ocupa cu animăluțe, ajută-mă să-l ajut pe ăsta! Noi ne-am împrietenit deja, a încercat să ma ciupilească de vreo 3 ori.(…) ne-am înțeles, nu se zbate, nu e legat, cât timp vorbesc cu el văd că stă, îi place vocea mea. O să încerc să-l conving să mai bea niște apă, pentru că nu știu de cât timp e acolo în soare, însă am nevoie de ajutor. E foarte aiurea să-l duc eu acasă la mine, într un mediu pe care nu-l cunoaște și care nu-l va ajuta. Probabil are o are o aripă ruptă, nu poate să zboare, dar se poate zbate. Help!”, a mai spus celebrul prezentator.