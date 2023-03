„E foarte drăguță” Ioana Ginghină are un soț model! Cum a fost răsfățată actrița de Cristi Pitulice de 1 Martie

In articol:

Ioana Ginghină este o femeie foarte răsfățată de soțul ei. Încă de la primele ore ale dimineții, actrița le-a arătat tuturor admiratorilor cadoul pe care l-a primit de la viitorul său soț în prima zi de primăvară. De 1 Martie, bărbații oferă flori și mărțișoare celor mai importante femei din viața lor, așa că, pe lângă tradiționalele lalele, Cristi Pitulice i-a oferit viitoarei sale soții și un cadou special.

Mai exact, Ioana Ginghină și-a anunțat admiratorii că partenerul ei i-a umplut casa de flori și, de asemenea, i-a făcut cadou și o geacă de piele, pe care, momentan, o va depozita în mansardă până ce va veni vremea potrivită pentru purtarea ei.

„În altă ordine de idei, a venit primăvara și Cristi mi-a umplut casa de flori. Am primit un buchet mare, mare de flori, uitați-l acolo și mărțișorul este acea geacă de piele care e foarte drăguță, am pus-o acolo că vreau s-i scot etichetele s-o duc sus în mansardă, că încă nu e vremea de ea, dar a venit mărțișorul și la mine.”, a spus Ioana Ginghină în mediul online.

Ioana Ginghină a stabilit data nunții

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Ginghină a dat vestea în țară că a ales, în sfârșit, data nunții. După multe „negocieri” cu Cristi Pitulice, au ajuns la concluzia că vor ajunge în fața ofițerului de stare civilă pe data de 23 septembrie, ocazie cu care vor organiza o mică petrecere chiar la ei acasă.

„Eu nu înțeleg de ce este stresantă, eu nu fac față nicicum. M-am chinuit cu Cristi ieri și am pus o dată, respectiv 23, și sper că ne vom ține de această dată. Vom vedea la primărie dacă este totul ok. Nunta o să aibă loc la noi în curte, deci nu este niciun stres, nici în ceea ce privește locația. La nuntă vor participa doar prietenii, apropiații, respectiv familia. Am niște ciocate albe acasă și pentru că nunta o voi face în curte, voi merge pe boho style. Deci, o să fie și o rochie drăguță, pe care o voi putea purta și după aceea”, a declarat Ioana Ginghină.