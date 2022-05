„E foarte greu să ai un iubit cu Alzheimer” Oana Moșneagu, dezvăluiri neașteptate despre Vlad Gherman. Actrița a avut o surpriză de proporții când a ajuns în bucătărie

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Când nimeni nu se aștepta, actorul a făcut anunțul că și-a refăcut viața după despărțirea de Cristina Ciobănașu, cea de care a fost alături o perioadă mare din viața lui. De acum, însă, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Oana Moșneagu și se pare că relația lor merge din ce în ce mai bine.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt plini de energie în orice moment și își încântă fanii adesea cu imagini din viața lor, iar amuzamentul este la ordinea zilei pentru ei. Găsesc de fiecare dată ocazie în care să facă haz de necaz, așa cum s-a întâmplat și de data aceasta, căci actrița s-a arătat profund dezamăgită de ceea ce a făcut iubitul ei la ceas de seară, după ce a mâncat un tort de înghețată.

Oana Moșneagu, dezamăgită de ce a găsit în bucătărie

După ce Vlad Gherman a savurat o porție dintr-un tort de înghețată, a asigurat-o pe iubita sa că i-a oprit și ei. Mare i-a fost surpriza Oanei Moșneagu în momentul în care a ajuns în bucătărie. A deschis congelatorul și a văzut că, într-adevăr, cutia de la tortul de înghețată era acolo, însă era goală.

Nu, Vlad Gherman nu l-a mâncat pe tot, ci a uitat să bage tortul de înghețată de pe blatul de la bucătărie în cutie. În momentul în care a ajuns actrița la frigider, a constatat că desertul se află pe masă, topit.

Oana Moșneagu nu s-a sfiit să împărtășească această situație amuzantă cu fanii ei printr-un filmuleț creat pe TikTok.

„E foarte greu să ai un iubit cu Alzheimer de la o vârstă fragedă. Am întrebat dacă mi-a oprit și mie niște tort de îngheață și el a zis că da și am căutat în congelator și am găsit asta. E o cutie goală pentru că iubitul meu a băgat în congelator cutia goală și a uitat tortul pe blatul de la bucătărie.”, a spus Oana Noșneagu într-un filmuleț pe TikTok.