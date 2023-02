„E foarte tare declarația” Silviu Prigoană, jigniri subtile la adresa Adrianei Bahmuțeanu, după ce l-a numit „dominator”. Omul de afaceri a avut o reacție cu totul neașteptată

In articol:

Recent, Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații despre fostul său soț, Silviu Prigoană, în cadrul podcast-ului moderat de Viorel Grigoroiu, apreciind că, în căsnicia cu ea, Silviu Prigoană a fost un bărbat dominator. La distanță de câteva zile de la mărturisirile controversate ale Adrianei Bahmuțeanu, omul de afaceri a reacționat.

Silviu Prigoană este de părere că acest subiect nu ar mai trebui deschis, pentru că, cel puțin pentru el, este unul mort. De asemenea, omul de afaceri a ținut să o jignească subtil pe fosta sa soție, fiind de părere că declarațiile sale nu fac decât să îi afecteze pe cei doi copii pe care îi au împreună.

Silviu Prigoană a ales să nu comenteze prea mult pe baza acestui subiect, însă nu înainte de a menționa că subiectul căsniciei cu fosta sa soție este un unul care nu ar avea motive să fie dezgropat, mai ales că orice declarație neptrăvită poate avea efecte negative

asupra stării emoționale a celor doi copii.

„Eu consider că este un subiect mort, închis demult, care nu mai face interes pentru nimeni și ținând cont că sunt doi minori în discuție nu cred că e în regulă să faci diferite afirmații publice, adevărate sau neadevărate, nu contează, pentru că lezezi imaginea copiilor până la urmă. Dar mă rog, fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte, nu toată lumea gândește la fel și nici nu ar fi frumos, ar fi monoton”, a spus Silviu Prigoană la Antena Stars.

Silviu Prigoană a tratat cu sarcasm declarațiile fostei sale soții, mai cu seamă pe cea legată de faptul că, în căsnicie, ar fi fost un bărbat dominator.

„Nu știu ce să spun, mă bucur să sunt dominator, am aflat o informație care îmi lipsea din CV, am uitat că sunt dominator. E o prostie fără margini orice declarație, după 10 ani de zile ți-ai adus aminte că te-ai măritat cu un dominator, e foarte tare declarația. Dacă dânsa are ceva comentarii pe un subiect închis de 10 ani, e fix problema dânsei, eu nu am ce să comentez”, a mai adăugat omul de afaceri.