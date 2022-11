,,E greu să fii iubitul meu”. Theo Rose a recunoscut ce se întâmplă în relația cu Anghel Damian. Dezvăluiri sincere

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Artista și-a făcut debutul în industria muzicii în urmă cu câțiva ani, iar de atunci se bucură de un real succes. Vedeta a cucerit oamenii cu talentul său, dar și cu carisma și sinceritatea de care a dat dovadă.

Pe lângă cariera de solistă, Theo s-a lansat și în lumea actoriei. Aceasta joacă rolul principal într-un serial românesc regizat chiar de către iubitul său, Anghel Damian. Cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru luni.

Artista la podcastul lui Mihai Bobonete [Sursa foto: Captura video]

Chiar dacă la început relația dintre aceștia nu a fost prea bine privită, cei doi au demonstrat că sentimentele lor sunt mult mai puternice și nu au ținut cont de gura lumii.

Amintim faptul că Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți pentru prima dată, vedeta fiind însărcinată în primul trimestru.

Theo Rose, o iubită dificilă

Invitată la podcastul moderat de celebrul actor de comedie Mihai Bobonete, Theo Rose a mărturisit că a fi împreună cu ea nu este un lucru tocmai ușor. Artista a recunoscut că este o persoană foarte atentă cu persoanele pe care nu le cunoaște, însă, atunci când este alături de cei dragi acest lucru nu se mai aplică.

E greu să fii iubitul meu pentru că am o gură proastă, așa. Este o chestie foarte nasoală pentru omul de lângă mine. Am observat că asta o aplic și cu familia. Am foarte mult bun simț și sunt atentă cum mă comport cu oricine altcineva. Să fie totul corect, să nu greșesc cu niciun cuvânt. La cei de lângă mine, familie, prieteni, iubit, să le dau în cap și alta nu. La nervi, nu tot timpul”, a dezvăluit viitoarea mămică, Theo Rose.