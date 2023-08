”E greu să fii soția lui Luis Gabriel” Haziran, mai sinceră ca niciodată! Ce a spus despre artist de față cu el și mama lui

In articol:

Luis Gabriel a venit în emisiunea Fiță cu Adiță cu toată familia sa. Se vede că există o relație foarte bună între mama sa și Haziran, iar el este topit după amândouă, inclusiv după fiul lui.

S-a lăsat cu dezvăluiri pe bandă rulantă și momente speciale.

Haziran, declarații neașteptate despre Luis Gabriel

Haziran își iubește enorm soțul, însă știe și ea că nu așa ușor să fii partenera unui artist. În emisiunea lui Adiță Voicu, blondina și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care o are cu Luis Gabriel, descriindu-l cu cele mai frumoase cuvinte. A vrut să ni-l arate pe artist așa cum îl știe ea, în sânul familiei.

„Luis e cel mai iubitor om pe care l-am cunoscut, cel mai atent. Are grijă de noi și de nevoile noastre tot timpul, nu pleacă de acasă fără să știe că suntem bine și avem tot ce ne trebuie și suntem ok. Are foarte multe calități. Și dacă avem noi nevoie de ceva îl sunăm, oriunde ar fi. Este greu să fii soția lui Luis Gabriel, fiindcă este plecat de acasă, stau cu grija lui când știu că este undeva. Este frumos, dar sunt și momente mai grele. Îl apreciez maxim că mă pomenește la fiecare concert. Nu toți bărbații fac lucrul ăsta.”, a declarat Haziran, la Fiță cu Adiță.

Luis Gabriel, îngrijorat că nu petrece suficient timp cu fiul său

Luis Gabriel ne-a dezvăluit într-un interviu mai vechi că nu petrece atât de mult timp pe cât și-ar dori cu fiul său. Cântărețul se teme că micuțul l-ar putea uita în timp și nu vrea sub nicio formă să se ajungă la asta. Practic, recunoaște că viața de artist nu e deloc ușoară, chiar dacă e foarte frumoasă.

„E ceva frumos, dar vreau să o las pe Haziran să vorbească, deoarece aici la faza asta, ea este mai mult cu băiatul meu. Eu sunt maxim jumătate de oră pe zi. E mult, de fapt vreo 10 minute în fiecare seară. Băiatul meu câteodată mă uită. Când ajung acasă sunt așa puțin nervos, că nu reacționează să vină la mine, vrea numai la mama lui. De multe ori îl iau, mă joc cu el, stă cu mine în ziua respectivă, mă cere, dar după când dispar 2-3 zile prin turnee, iar când vin nu mă mai bagă în seamă și sunt foarte supărat pe el. Chiar dacă e mic, vreau să simtă că sunt tatăl lui.”, a menționat Luis Gabriel, pentru WOWnews.

