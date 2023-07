„E greu să te dezrădăcinezi” Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre visul american? Artistul a renunțat pentru o perioadă la viața din America și s-a reîntors în țară

In articol:

Gheorghe Gheorghiu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră. Versurile melodiilor sale au cucerit generație după generație, iar muzica sa a fost și este, în continuare, apreciată de o mulțime de oameni.

Cântărețul a renunțat la viața pe care o avea în România și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, acum mai bine de 30 de ani. Mai mult decât atât, în anul 2021 s-a și căsătorit acolo cu Gabriela, soția sa. În ciuda faptului că este plecat de foarte mulți ani, artistul nu a uitat de țara sa, dar nici de fanii săi de aici, motiv pentru care se reîntoarce în România în fiecare vară.

Gheorghe Gheorghiu, despre visul american

Îndrăgitul cântăreț nu mai este la fel de îndrăgostit de visul american și a mărturisit că America nu mai este nici pe departe așa cum a găsit-o acum 30 de ani, atunci când a zburat pentru prima dată peste Ocean. Mai mult decât atât, nici acomodarea sa în Statele Unite nu a fost foarte ușoară, mai ales că nu s-a produs la o vârstă fragedă, ci din contră.

Se pare că Gheorghe Gheorghiu nu a uitat de țara sa, acolo unde și-a început cariera muzicală și a cunoscut succesul, motiv pentru care își petrece fiecare vară în România, având numeroase spectacole și concerte.

„Visul meu american a rămas acolo, căci eu sunt în România vara, am contracte la mare, am spectacole. Le transmit tuturor prietenilor să aibă o sărbătoare frumoasă, să fie sănătoși.

Nu mai e de mult visul american. America nu mai e ce a fost. America e frumoasă, dar să te duci acolo la 16-18 ani și să începi să faci ceva. Eu m-am născut aici, aici am amintirile, aici mi-am creat cariera.

E greu să te dezrădăcinezi și să te muți pe un alt continent, mai ales la o vârstă înaintată, că nu mai sunt la 18 ani eu. Oricum, nu mai e ce a fost din toate punctele de vedere.”, a mărturisit Gheorghe Gheorghiu pentru fanatik.ro.

Ce planuri are artistul pentru vacanța de vară?

Gheorghe Gheorghiu și-a propus să străbată țara în lung și în lat. De la mare și până la munte, cântărețul are deja un șir lung de concerte stabilite în această vară, doar pe teritoriul țării noastre, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru cei care îl apreciază și care îi ascultă muzică.

Artistul se va întoarce înapoi în Statele Unite ale Americii pe 4 octombrie, însă până atunci își va încânta fanii cu hiturile sale.

„Sunt la mare, apoi plec la Brașov, am spectacole. Alaltăieri am avut la Băile Felix. Am făcut în două zile 2.000 de kilometri. Merg la Bran, iar la noapte ajung înapoi.

Mâine avem spectacole pe plajă, facem zumba, tot felul de jocuri, concursuri. Stau până la sfârșitul verii. În toamnă mă întorc. Pe 4 octombrie am bilet de întoarcere în America”, a mai precizat îndrăgitul artist pentru sursa menționată anterior.

