„E important să strigi după ajutor” Anca Țurcașiu a spus abia acum prin ce a trecut în timpul căsniciei cu fostul soț! Actrița a fost la un pas să cedeze

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, artista a reușit să intre în sufletele multor români prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent.

Vedeta și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a povestit prin ce a trecut în perioada căsniciei cu fostul soț, explicând că nu prea a avut grijă de ea atunci, preocuparea sa principală fiind ca membrii familiei ei să fie bine.

Anca Țurcașiu a reușit, însă, să iasă dintr-o cădere gravă, dar cu precizarea că a făcut asta cu ajutorul oamenilor din jur.

„N-am avut grijă de mine, să știi. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret, că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult. Veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate. Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical.

Eu cred că 80% sunt altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă, gravă, cu ajutorul oamenilor din preajmă. Și aici trag un semnal de alarmă, pentru că sunt multe femei care trec printr-o perioadă în care au impresia că mai bine își iau zilele decât să meargă mai departe, din diferite motive. Sunt situații în care ai impresia că nu-ți intră aer în piept, că nu poți să respiri. Să strigi după ajutor este foarte important, să strigi după ajutor, pentru că nici nu poți realiza cum îți întinde Dumnezeu toate mâinile, toate pârghiile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a povestit Anca Țurcașiu, în cadrul podcast-ului Adinei Alberts.

Afecțiunea cu care a fost diagnosticată Anca Țurcașiu

Sinceră din fire, nu de mult, Anca Țurcașiu a vorbit despre afecțiunea cu care a fost diagnosticată după ce a intrat la menopauză. Vedeta spune că a făcut atunci mai multe investigații, iar recomandarea a fost să nu mai consume lactate.

Dacă în primă fază a fost sceptică, până la urmă, vedeta a încercat să scoată din alimentația sa aceste produse, ceea ce a ajutat-o foarte mult.

”După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, deci ceva cumplit. Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimu ne. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate. Păi carne eu nu mănânc de 30 de ani, dar lactate? Nu am cum să renunț la lactate, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză, adică eu nu pot să renunț. Unul dintre ei mi-a spus: Bine, treaba dumneavoastră. Și am avut eu așa un moment de... Știi cum e când spune cineva faci ce vrei, dar o să mori, eu îți spun să nu mai faci asta. Și am spus ce ar fi să încerc, eu pot orice pe pământul ăsta. Am zis să văd dacă omul ăsta are dreptate. Da, întrețin o inflamație articulară, mi-au explicat. Mi-am dat seama că e adevărat. Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a dezvăluit Anca Țurcașiu.

