„E incredibi” Adrian Sînă se bucură de succes pe plan internațional! Artistul face atmosferă la nunțile din India: „Exact ca la un film de la Bollywood”

Adrian Sînă trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața lui, atât în ceea ce privește cariera, cât și familia. În plan personal, bărbatul se bucură de o soție extrem de frumoasă, alături de care are 4 copii.

Adrian Sînă a fost impresionat de evenimentele din India

Nici în privința proiectelor profesionale nu stă rău deloc, mai ales că, în ultimul timp, bărbatul a fost invitat de multe ori pentru a cânta la nunți, în India. Ce a povestit Adi Sînă despre aceste experiențe?

Soțul Ancăi Serea are foarte multe concerte în România, însă este foarte solicitat și pentru a cânta la petreceri în India, acolo unde va merge să facă atmosferă și peste câteva zile. Artistului îi plac foarte mult nunțile indienilor, mărturisind că evenimentele de acest gen l-au impresionat. Adi Sînă a povestit că petrecerile acestora țin câte 3 zile și 3 nopți și pot avea până la 1.000 de invitați, care se îmbracă în ținute spectaculoase, așa cum noi românii vedem doar în filme.

„Pe 19 septembrie cântăm în India! E incredibil cum e nunta la ei, pe bogăție. Ține trei zile și trei nopți! Au niște costume deosebit de spectaculoase, peste 1000 de persoane vin la nuntă, e ceva impresionant, e exact ca la un film de la Bollywood! Avem mare succes acolo cu proiectul nostru «T he Wedding Crashers»!”, a declarat Adrian Sînă pentru Click.ro.

Mai mult, Adrian Sînă câștigă și foarte bine în urma nunților din India. Potrivit sursei citate anterior, soțul Ancăi Serea are un onorariu destul de mare pentru fiecare eveniment din țara străină. Acesta ar încasa sume de până la 7.000

de euro pentru fiecare spectacol din India.

Adrian Sînă, acuzat că ar fi „țepuit” un cuplu din România

Recent, artistul a fost implicat într-un mare scandal, fiind acuzat de un cuplu de miri că, deși ar fi semnat un contract și ar fi primit și un avans pentru a le cânta acestora la nuntă, Adi Sînă i-ar fi anunțat, cu puțin timp înainte de eveniment, că nu mai poate ajunge. Despre această situație, soțul Ancăi Serea a declarat că nu consideră că a făcut ceva greșit și că le-a spus celor doi miri cu aproape o lună înainte că nu mai poate respecta înțelegerea. Mai mult, artistul a declarat că le-a înapoat avansul celor două persoane și că le-a ajutat să își găsească o altă formație care să întrețină atmosfera la nuntă.

„Lucrurile nu stau deloc așa. Nunta a fost la Dej. Cu o lună înainte i-am anunțat că nu mai pot ajunge și le-am restituit avansul. Chiar m-am oferit să-i ajut și le-am găsit o altă orchestră care să cânte la nuntă. Cât despre nunta de la Zalău, nu a existat așa ceva. Plus că nu înțeleg cum poate susține cineva că știe unde sunt eu la un anumit moment și ce anume fac? De unde știu ei cu exactitate că am fost la Craiova? Eu le înțeleg supărarea, dar am anunțat cu o lună înainte și le-am restituit avansul. Nu văd unde este țeapa! Ce țeapă le-am dat?! Nu există așa ceva! Eu nu am nicio datorie față de femeia respectivă. I-am ajutat să găsească înlocuitori. Nu dau țepe și nu am dat în 25 de ani de carieră! Nici nu voi da! Avem foarte multe solicitări să cântăm la nunți. Avem două-trei nunți la care trebuie să ajungem pe săptămână. Ne pare rău dacă nu putem ajunge la toți cei care ne vor la nunta lor. Mi-aș dori să putem să ajungem la toți, dar trebuie să înțeleagă că mai apar lucruri imprevizibile, plus probleme de ordin personal”, a declarat Adrian Sînă pentru sursa menționată.