E incredibil ce se petrece în camera de hotel a lui Armin Nicoară! Imagini Bombă

De curând, pentru că petrecerile sunt interzise legal, Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să se distreze puțin în camera de hotel alături de Georgiana Lobonț și de soțul cântăreței de muzică de petrecere.

Așa că, cei patru au avut chef să se distreze, motiv pentru care camera de hotel al lui Armin Nicoară s-a transformat într-un adevărat loc al dezmățului. Ba chiar și al răsfățului, cel puțin pentru Armin Nicoară, nu de altceva, dar, pentru că, la un moment dat, avea mici dureri de spate, a fost ”rezolvat” de Georgiana Lobonț, spre amuzamentul Claudiei Puican și al soțului cântăreței.

Armin Nicoara si Claudia Puican sunt la un pas de logodna

Mai exact, întins pe pat, Armin Nicoară s-a lăsat, la propriu, călcat în picioare de Georgiana Lobonț, totul fiind filmat de Claudia Puican în timp ce soțul artistei râdea cu lacrimi. Și, pentru ca tacâmul să fie complet, Georgiana Lobonț i-a făcut și o farsă, făcându-se că va sări pe spatele lui, lucru care, evident, l-a speriat puțin pe Regele Saxofonului din Banat, asa cum este supranumit Armin Nicoara.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt amici apropiați

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt foarte buni prieteni, relația lor depășind cu mult sfera profesională, cei doi colaborând, în ultima perioadă, la mai multe melodii. De altfel, acum ceva timp, Armin Nicoară povestea că se cunoaște de ani buni cu Georgiana și că se înțeleg foarte bine în plan profesional, dar și muzical.

„Noi suntem prieteni foarte, foarte buni, dar am avut și momente de cumpănă, pentru că așa se întâmplă când alții sunt invidioși pe o prietenie sinceră fără interese. Jumătate de an nu am vorbit chiar deloc, pentru că nu am avut voie, motivele le știm doar noi, dar acum sperăm ca relația noastră de prietenie să dureze foarte mult și să nu mai lăsăm pe nimeni să ne-o destrame”, a povestit și Georgiana Lobonț despre relația cu Armin Nicoară.