„E înfiorător” Elena Merișoreanu, marcată de moartea actriței din „Zuleyha”, în urma cutremurului din Turcia. Artista cu greu și-a revenit din șoc

Cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria în urmă cu câteva zile a îngrozit o lume întreagă. Elena Merișoreanu se numără printre vedetele care au rămas marcate de dezastrul care a lovit cele două state. Interpreta de muzică populară a cunoscut pe propria piele ce înseamnă să trăiești un asemenea șoc, fiind martora cutremurului din anul 1977 care s-a abătut peste țara noastră.

Elena Merișoreanu a mărturisit că vestea morții actriței principale din Zuleyha, Emel Atici, și a fiicei sale, în urma cutremurului, a afectat-o atât de tare încât nu s-a mai putut opri din plâns minute în șir. De asemenea, artista și-a adus aminte despre cutremurul din '77, atunci când a fost nevoită să părăsească propria locuință pentru câteva zile din cauza șocului pe care l-a trăit întreaga sa familie.

„Vai, când am văzut că a murit și actrița principală din Zuleyha, așa fată tânără, vai, mă îngrozește. Să știi că sunt foarte marcată, m-am umflat de atâta plâns, nu mai vreau să mă uit, când văd atâta dezastru. Îmi aduc aminte că eram cu fata mea mare, locuiam la bloc în Pantelimon, la etajul 4, nu o să uit cât trăiesc pe pământul ăsta că la un moment dat venise mama din Ardeal și stăteam în casă și o vopseam la păr. Fiica mea stătea pe o canapea și deasupra era o oglindă, s-a auzit un vuiet atât de mare încât am spus că a explodat ceva la uzină că uite cum se aude. În clipa aia mama a luat fata și atunci a căzut oglinda aia de pe perete, o oglindă venețiană mare de tot, s-a făcut praf, bufetul de la bucătărie s-a răsturnat peste ușă. A doua zi n-am mai avut o cană să bem apă că toată bucătăria s-a dat peste cap. Soțul meu nefiind acasă am coborât repede cu mama jos, a venit și soțul, era toată lumea. Am văzut un bărbat doar în chiloți cu copilul în brațe, doamne. N-am mai intrat în casă 4-5 zile după cutremur, ne-am dus la o fină la curte, a fost îngrozitor. Mă pun acum în situația celor care i-au pierdut pe cei dragi, e înfiorător.”, a spus Elena Merișoreanu, conform Spynews.

Elena Merișoreanu, despre creșterea alarmantă a prețurilor

Pe de altă parte, Elena Merișoreanu a vorbit despre creșterea prețurilor de la nivel mondial, apreciind că vremurile tinereții sale au fost mult mai blânde decât ce trăiesc tinerii din ziua de astăzi, care se luptă în fiecare zi cu o creștere suplimentară a prețurilor a tuturor produselor și serviciilor.

„Păcat de voi tinerii, că mă gândesc numai la voi. De bine de rău noi am prins vremuri destul de bune, dar acum e groaznic ce se petrece și cu inflațiile astea în toată lumea. Îmi povestea acum o prietenă care a venit din America că un mic dejun a costat-o 40 de dolari pe aeroport, nu se poate, e imens, e foarte mult. Îmi aduc aminte că eu am stat 1 an și 8 luni în Los Angeles și cu 10 dolari mâncam la Disneyland cu doi copii cu 10 dolari, dar acum cu 10 dolari nu îți poți lua o cafea. Era un galon de benzină 99 de cenți, iar acum 12 dolari...”, a mai spus Elena Merișoreanu, conform aceleiași surse.