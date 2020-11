E invidios Ilie Năstase pe bogăţia lui Ion Ţiriac? Răspunsul pe care l-a dat în emisiunea "40 de intrebări cu Denise Rifai" VIDEO

Ilie Nastase si Ion Tiriac, prieteni de 50 de ani [Sursa foto: Facebook]



Chiar dacă timpul i-a mai despărţit şi nu au avut mereu aceleaşi opinii în diverse domenii, cei doi mari sportivi sunt la fel de buni prieteni şi acum.

Dacă Ilie Năstase se poate lăuda cu mai multe titluri câştigate in tenis, Ion Ţriac "l-a bătut" insă la capitolul avere. Ion Ţiriac este de ani buni unul dintre cei mai bogaţi oameni de sport din lume, averea sa, conform Forbes, este estimată la 1,3 miliarde de dolari.

Pe de altă parte, Ilie Năstase a spus mereu că el nu are banii lui Ţiriac pentru că a fost un risipitor. ”Nu pot să mă laud că am strâns bani pentru că atunci când ești tânăr vrei să cheltuiești, vrei să ai mașini, vrei să ai aia, ailaltă….Trebuia să fac ca dl Țiriac să strâng mai mulți bani și să-mi iau mașini mai târziu. Eu am făcut invers, dar așa a fost și nu regret nimic", spunea la un moment dat Ilie Năstase.

Ilie Nastase despre Ion Tiriac "A ramas cel mai bun organizator de turnee"

Invitat la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Ilie Năstase a vorbit despre prietenul său Ion Ţiriac, dar a răspuns şi la întrebarea dacă este invidios pe acesta pentru că are mai mulţi bani decât el.

”Nu (n.red. nu sunt invidios). Eu cu Ion ne cunoaștem de 50 de ani. Mergeam prin Statele Unite, plecam pe la New York, Los Angeles, el citea întotdeauna și în timpul zborului mai erau turbulențe, mă ținea de mână. Îi era frică. A ajuns la 81 de ani să nu-i mai fie frică, pilotează avionul acum. Așa e viața, te schimbă.

El a fost primul manager de tenis. Noi înainte nu aveam mananger, nici antrenor, nici nutriţionist, nici maseur. El a fost primul care a înţeles că trebuie să avem mananger, să organizeze turnee cineva. Atunci tenisul nu era profesionist, abia în 1968 s-a trecut de la amator la profesionist, au apărut și premiile în tenis. Ţiriac a fost primul care a organizat meciuri de Cupa Davis cu spectatori care plateau să vadă meciul, să mănânce, cu restaurante alături. El asta a făcut și a rămas cel mai bun organizator de turnee. Normal că el nu a putut să se ocupe de tenis cum m-am ocupat eu. Singurul turneu de grand slam l-a câştigat cu mine, la Paris, la Roland Garros și nici acum nu-mi mulțumește că spune că el a câştigat, nu cu mine, el a câștigat singur", a spus Ilie Nastase despre prietenul sau Ion Tiriac.