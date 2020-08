Lautarul Tavy Pustiu a murit după ce masina in care se afla a fost lovita de tren

Imaginile cu Tavy Puștiu, lăutarul din Ploiești, care și-a transmis live ultimele clipe înainte ca mașina în care se afla să fie lovită de tren, au făcut înconjurul internetului.

Tavy se afla în mașină, alături de soția sa, Monica, care era la volan, când la o trecere peste calea ferată, femeia nu s-a asigurat, iar autoturismul a fost izbit în plin de tren. Înainte de tragedie, Tavy Puștiu, cum îl știu lăutarii, pe tânărul cântăreț, asculta muzică și făcea live. De altfel, pe live-ul acestuia au fost surprinse ultimele momente înainte de tragedie.

În video se vede cum Tavy dansează în mașină, îi atrage și atenția soției sale, care pentru o clipă întoarce capul spre el, iar apoi se vede cum tânărul disperat probabil la vederea trenului strigă de două ori ”Hei, Hei”, iar imaginea se întrerupe.

Tavy Pustiu, ultimele imagini inainte de accident

Video poate fi văzut AICI Atentie, imagini cu puternic impact emoțional!

Mesajele prietenilor lui Tavy Puștiu, lăutarul din Ploiești care a murit lovit de tren, în timp ce făcea live

Tavy Puștiu a murit pe loc, iar soția lui a ajuns la spital în stare gravă, acum fiind în comă. Imediat după aflarea veștii morții lui Tavy Puștiu, prietenii săi au mers la locul tragediei, iar mesajele lor de pe paginile de socializare sunt emoționante.

”Dumnezeu sa te ierte varu meu nu am cuvinte ce sa mai zic ne-ai terminat”, ”Frățiorul meu care m-a învățat nu mai de bine, și care am împartit și bune și rele ... o sa imi fie greu atunci când vreau sa te sun și nu îmi răspunzi, ca de fiecare data tu erai singurul care îmi dădea chef de viața ... singurul om care a fost lângă mine indiferent de situație ... cuvintele acum nu mai au niciun rost ... te iubesc și vei rămâne in inima mea și a familiei mele . eu tot nu sunt conștient ca tu nu mai ești printre noi, Ai fost un om bun și ai ajutat pe toată lumea și ai făcut lumea fericita oriunde te-ai dus ... Dumnezeu sa te odihneasca in pace frățiorul meu bun!!! Și fraților haideți sa ne rugam la Dumnezeu , pentru nevasta lui Monica sa se facă bine”, sunt doar două dintre mesajele care au împânzit paginile de socializare ale lăutarilor din Ploiești după moartea lui Tavy Puștiu.