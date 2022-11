"E lucrul pe care Delia mi-l reproșează" Gina Matache recunoaște! Ce diferențe a făcut între copiii ei? | EXCLUSIV

In articol:

Gina Matache, mama Deliei Matache, a făcut primele declarații după scandalul în care a fost implicată artista. Aceasta a menționat că nu au deranjat-o afirmațiile pe care presa le-a făcut legat de părerea pe care Delia și-a spus-o în mediul online și că lumea nu a înțeles ce a vrut aceasta să transmită.

Ce îi reproșează și acum Delia Matache mamei ei?

Gina a declarat că pentru Delia acest scandal a fost o joacă și că în momentul în care începe să ironizeze, te prinzi greu. Acesta a spus că simte un sentiment de mândrie în momentul în care își vede cele două fiice realizate și fericite. Gina Matache a mărturisit că se înțelege foarte bine cu ginerii ei, că aceștia sunt minunați și că nu are ce să le reproșeze. Tot aceasta a vorbit și despre rolul de bunică, menționând că încearcă să se bucure cât se poate de mult de această perioadă cât încă sunt mici.

Gina Matache a fost sinceră cu noi și ne-a povestit despre perioada copilăriei fiicelor ei. Se pare că Delia încă îi reproșează un anumit lucru mamei ei, despre felul în care a crescut-o pe ea, față de sora ei, Oana.

"Să-i țină aproape. Copilul chiar dacă greșește, că de aia e copil, nu sări pe el, nu-l căsăpi, că și eu am făcut prostia asta în tinerețe. Numai cu Delia, la Oana deja am început să prind informație, deci era după Ceaușescu încoace. A început lumea să se mai deschidă, să se schimbe ideile. Am fost altfel de mamă pentru Oana, lucru pe care mi-l reproșează Delia. Știi, ăsteia nu i-ai dat o palmă, pe mine m-ai...Îmi pare rău, nu aș fi vrut, doar că pe atunci eram și eu un copil, că am făcut-o pe ea la 20 de ani. Eram împărțită între serviciu, scenă, era destul de greu. Nu aveam răbdarea necesară să stau să îi explic că stai să vezi, că o fi, că o păți. Îi dădeam o palmă și hai treci la lecții. Asta le-aș spune mamelor, fiți alături de ei.", a declarat Gina Matache.

Ce îi spun oamenii pe stradă Ginei Matache despre Delia?

Gina Matache se declară cea mai mândră mamă. Cu așa o fiica care este una dintre cele mai mari artiste din România, nici nu are cum să fie altfel. Iată ce îi spun oamenii care o opresc pe stradă și o recunosc.

"De multe ori mă întreabă lucruri sau aud oameni în spate șușotind. Uneori mă crispez, dar cele mai dese sunt, într-adevăr, felicitările. Îmi spun că am un copil extraordinar și mă mândresc foarte mult cu asta.", a mărturisit Gina Matache, în interviul exclusiv de pe canalul de YouTube WOWnews.

