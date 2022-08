E mare petrecere în familia lor! Interpretele de muzică populară sărbătoresc și chefuiesc de Sf. Mărie. WOWbiz.ro a aflat cum petrec artistele | EXCLUSIV

In articol:

Numeroși artiști sunt norocoși și poartă numele de Maria, Mariana sau Marian, iar astăzi își celebrează sau nu, funcție de obiceiurile fiecărei zone, onomastica.

Mariana Ionescu Căpitănescu, Maria Cârneci și Maria Dragomiroiu au vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre modul în care își vor aniversa onomastica de astăzi. Petrecerea se pare că e în toi pentru ele, căci fiecare se va bucura de compania familiei.

Deși este o zi importantă, ce implică și multă muncă și spectacole, artistele își fac timp și pentru ele. Vor cânta la evenimente, dar nu vor uita deloc de timpul de petrecut alături de cei dragi, așa cum nu uită să se bucure de numele extrem de frumos pe care îl poartă.

Mariana Ionescu Căpitănescu, petrecere și concerte de ziua onomastică

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Mariana Ionescu Căpitănescu despre planurile pe care le are de ziua ei onomastică și au aflat că petrecere va fi mai mult o sărbătorire în familie, ce va avea loc în prima parte a zilei, urmând ca mai apoi artista să meargă la cântări.

"De obicei, ziua de Sf. Maria, și pe 15 august și pe 8 septembrie o sărbătoresc prin muncă, pentru că am solicitări pentru evenimente.

În multe locuri se sărbătorește ziua localității, sunt multe spectacole și în ziua aceasta mă trezesc, petrec așa de dimineața împreună cu familia și după aceea plec la muncă. Deci cam așa se întâmplă în fiecare an", ne-a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Aceasta ne-a mărturisit că este foarte încântată de numele pe care îl poartă și le dorește tuturor sărbătoriților un călduros „La mulți ani!”, iar în plan personal își dorește sănătate.

"Mă simt binecuvântată că port acest nume, consider că mi-a purtat noroc acest nume și le mulțumesc părinților și nașilor mei de botez care au ales să îmi pună acest nume care este predestinat muzicii populare. Este o simbioză extraordinare între numele de Maria și muzica populară. Ca și dorințe, în primul rând îmi doresc să rămân în echilibru, să îmi păstrez acest fel de a fi, să nu ma îmbăt cu apă rece și faptul că sunt pe scenă mi se pare că este o datorie a mea și nu mă face să nu mă simt un om normal.

Mă simt un om normal care este norocos și care își iubește familia și semenii. Îmi doresc să îl țină Dumnezeu pe tata cât mai mult printre noi, asta îmi doresc eu de ziua mea", a mai precizat îndrăgita cântăreață de muzică populară.

Maria Cârneci își serbează ziua în familie

Pentru Maria Cârneci, ziua de Sf. Mărie vine cu o sărbătoare în familie, alături de nepoți și de cei dragi.

"O să îmi serbez ziua în familie, cu nora cu nepoata cu copii. La toate Măriile le doresc să fie o zi cu sănătate în primul rând și cu noroc!", a precizat Maria Cârneci, pentru WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu, petrecere pe litoral alături de familie

Maria Dragomiroiu se află pe litoral, pentru o serie de spectacole, iar tot acolo își va petrecere și onomastica. Anul acesta, evenimentul este cu atât mai plăcut, cu cât la mare au venit și nepoții și copii, iar petrecerea va fi una alături de prieteni și familie, pe terasa hotelului la care se află.

"Sunt pe litoral și sunt foarte bucuroasă că vor vin și copiii și nepoții, o să fim toți aici și am și spectacole și este și ziua mea, dar de Sf. Maria stau numai cu ei și pur și simplu stăm ca în familie. Suntem toți 10 și pur și simplu stăm împreună la mare și asta este cel mai important pentru mine.

Familia este totul pentru mine și uite că suntem împreună de ziua mea și sunt foarte foarte fericită. Ce să mai vreau dacă sunt cu copii, cu nepoții, cu soțul, cu prietenii suntem mulți artiști aici pe litoral, o să stăm la o masă împreună și vom vorbi, vom glumi, ne vom simți bine.

Nu îmi doresc nimic, decât sănătate și să fie pace și liniște ca să ne bucurăm de viață! Urez la toate Măriile să fie împreună cu cei dragi, asta este esența vieții: să fii împreună cu cei dragi în zi de sărbătoare și așa te încarci cu energie pozitivă", a mărturisit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Maria Ciobanu, excursie prin România

Maria Ciobanu a revenit în România, iar aici urmează să petreacă o vacanță de excepție alături de Steliana Sima. Cele două artiste vor merge într-o excursie prin țară și vor vizita călugării de la mânăstirile din Moldova.

"Eu am fost și încă sunt în Oltenia la părinții mei, astăzi vin spre București și urmează să ne întâlnim. O dată pe an vine în țară prințesa mea. În fiecare an când vine, pe toată perioada cât stă în țară, merge și face și tratamentele la stațiunile noastre balneo. O să plecăm și în Bucovina, o să plecăm în Moldova la mănăstire la prietenii noștri călugări, o să mergem la părintele Calistrat, la Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Chiar o să mergem împreună și la stațiunile balneo, să vedem pe unde. Eu intenționez să ajungem undeva în zona litoralului. În fiecare an, prințesa merge.", a declarat Steliana Sima, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Ciobanu