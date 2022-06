„E numai vina mea” Liviu Vârciu, mai sincer ca niciodată! Prin ce a trecut artistul, în ultima perioadă

In articol:

Cu doar câteva zile în urmă, Liviu Vârciu a făcut un anunț pe pagina personală de Instagram, cerându-le ajutorul vecinilor din complexul rezidențial în care locuiește. Mai precis, la vremea respectivă, prezentatorul TV a pierdut o cameră video, motiv pentru care l-a rugat pe cel care o găsește să o aducă înapoi, însă fără rezultat, căci nimeni nu l-a anunțat de atunci dacă cineva a intrat sau nu în posesia

respectivului obiect.

Totodată, problema cea mai mare a vedetei nu a fost aceea că a pierdut camera video, ci aceea că în interiorul ei avea un card important, deoarece filmase un material video cu Mihai Leu, pentru vlogul său.

Citeste si: Liviu Vârciu, un tătic mândru. Nu-și mai încape în piele de fericire: "Poimâine se mărită"

Cu toate acestea, chiar dacă e tare supărat că nimeni nu i-a returnat până acum camera video, deși este convins că cineva a intrat în posesia acesteia, Liviu Vârciu și-a asumat vina, aceea că a pierdut-o.

„Sunt extrem de supărat! Am pierdut o cameră de tip GoPRO. Indiscutabil e numai vina mea! Dar am sperat că cineva o găsi și mi-o va returna. Am făcut mai multe apeluri și pe rețelele sociale, dar tot fără niciun fel de rezultat.

Citeste si: Cătălin Moroșanu a făcut declarații surprinzătoare despre abstinență. „Să nu văd femei!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Se vede treaba că România nu e încă pregătită să fie o țară ca afară, acolo unde dacă găsești ceva care nu-ți aparține faci tot posibilul ca adevăratul proprietar să reintre în posesia acelui bun! (...) Nu cred că nu a găsit-o cineva! Refuz să cred asta! Am făcut nenumărate apeluri, am promis și o recompensă găsitorului. Am promis că-i cumpăr o altă cameră video celui care-mi va returna GoPRO-ul, dar până la ora la care stau de vorbă cu dumneavoastră, nu s-a întâmplat nimic bun! ”, a declarat Liviu Vârciu pentru playtech.ro.

Cum a pierdut, de fapt, Liviu Vârciu camera video

Liviu Vârciu a mai explicat că o pierdere foarte mare este faptul că avea un conținut foarte important pe camera video, respectiv un material cu prietenul său, Mihai Leu,

pe care tocmai îl filmase. Totodată, prezentatorul TV a reluat firul poveștii, explicând cum s-a întâmplat să piardă camera video.

„Camera video costă vreo 1.400 de lei. E și ea o pierdere în sine, nu spun ba! Dar eu plâng mai mult după conținut. Tocmai filmasem cu prietenul Mihai Leu ceva foarte important pentru vlogul meu. Făcusem un material amplu pe circuitul de lângă București al lui Titi Aur. Și la final, am uitat că am camera pe mașină. Nu am mers o distanță prea mare și nici viteză nu am avut, dar a fost suficient să o pierd”, a explicat el.

Citeste si: ”Nu te mai aranja, dacă arăți așa”. Cum a surprins-o Liviu Vârciu pe Anda Călin, când s-a întors acasă? Artistul a crezut că a greșit locuința

Cu toate acestea, deși a refăcut întreg traseul pentru a o găsi, Liviu Vârciu speră că obiectul va intra în posesia unui om cu suflet bun și îi va înapoia camera video.

„Nu știu ce să mai spun. Aproape că mi-am pierdut orice speranță. Deși, undeva în adâncul inimii, încă mai sper că cine știe, poate camera mea se va întâlni cu cineva cu suflet bun și se va întoarce la mine acasă!”, a mai spus Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]