„E o mincinoasă” Dana Roba lansează noi acuzații la adresa soacrei sale! Vedeta susține că a vrut să facă pace cu mama lui Daniel Balaciu, dar femeia nu-i răspunde la telefon: „Eu am sunat-o”

La puțin timp după ce a declarat că este de acord ca soacra ei să își vadă nepoatele, însă cu câteva condiții, Dana Roba i-a adus noi acuzații femeii.

Ce spune Dana Roba despre soacra ei?

Vedeta a declarat că mama lui Daniel Balaciu nu îi mai răspunde deloc la telefon, deși și-a făcut publică dorința de a le revedea pe Chantal și pe Celine.

La trei luni după ce soțul ei a mutilat-o cu numeroase lovituri de ciocan, Dana Roba îi aduce noi acuzații soacrei sale. Vedeta a povestit că, de când a ieșit din spital, nu a mai vorbit deloc cu mama lui Daniel Balaciu, însă nu pentru că ea nu ar fi încercat acest lucru. Potrivit make-up artistului, deși soacra ei și-a exprimat dorința de a le revedea pe nepoatele sale, Chantal și Celine, femeia nu a făcut niciun pas pentru ca acest lucru să fie posibil. Mai mult, Dana Roba o acuză pe mama lui Daniel Balaciu că minte atunci când spune că îi e dor de fetițe, pentru că ea ar fi încercat să o sune de zeci de ori, însă soacra sa nu i-a răspuns niciodată la apeluri.

„Au fost audiați cumnatul meu, socrul meu și soacra mea. Soacra mea e o mincinoasă, a zis că îi e dor de fete, că vrea să le vadă, dar în momentul în care am sunat-o am încercat de zeci de ori să iau legătura cu ea, dar nu a răspuns niciodată, și a văzut clar că eu am sunat-o. Eu am sunat-o, dar nu a vrut să răspundă” , a spus Dana Roba pentru Spynews.ro.

Dana Roba și fetițele ei [Sursa foto: Instagram]

Ce condiții îi impune Dana Roba soacrei sale, pentru ca aceasta să-și vadă nepoatele?

Dana Roba a dezvăluit recent că este de acord ca fetele ei să reia legătura cu bunica lor paternă, dar rudele acestuia trebuie să îndeplinească două condiții importante.

În primul rând, vedeta vrea ca familia lui Daniel Balaciu să îi înapoieze banii pe care acesta i-ar fi furat de la ea, după ce a bătut-o cu bestialitate. De asemenea, dacă soacra Danei Roba își va dori să petreacă timp cu Chantal și Celine, acest lucru va fi posibil doar în prezența mamei lor.

„Fratele lui m-a rugat dacă poate să vadă copii. Eu nu voi lăsa copiii în prezența neamurilor lui niciodată, decât dacă ei îmi dau banii înapoi. Am vrut actele, dar oricum mi-am făcut actele la notar, cele de pe apartament, de diplomă, mi-am făcut totul. Mi-am scos duplicate și aș vrea să-mi primesc banii înapoi. Dacă primesc banii înapoi de la ei, voi lăsa copiii, nu știu, o zi sau două pe săptămână, în prezența mea cu fosta mea soacră. Chiar nu am nimic împotrivă, dar doar în prezența mea. Copiii mei nu au voie să stea cu ei fără prezența mea. Nu i-aș mai lăsa niciodată! Fetele m-au văzut când el m-a umilit și a vrut să mor așa că nu pot eu să îi setez fetii mele că a avut un tată bun", a povestit Dana Roba pentru WOWbiz.ro.