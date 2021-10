E oficial! House of the Dragon, prequel-ul seriei Game of Thrones, are primul trailer! Vezi când va apărea serialul în România

House of the Dragon [Sursa foto: Profimedia] 14:42, oct 6, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

E oficial! House of the Dragon, prequel-ul seriei Game of Thrones, are primul trailer! Vezi când va apărea serialul Casa Dragonului în România.

House of the Dragon, prequel-ul seriei Game of Thrones- trailer

Cel mai nou serial produs de HBO, House of the Dragon, un prequel al seriei Game of Thrones, a lansat primul trailer oficial.

Serialul Casa Dragonului e ”o continuare” a seriei Urzeala tronurilor, însă acțiunea din House of the Dragon se petrece cu 200 de ani înainte de căderea tronului de fier.

Citeste si: George Burcea va juca alături de Catherine Zeta-Jones într-un serial Netflix. Cum a reacționat Viviana Sposub

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Casa dragonului este un serial fantasy este bazat pe cartea lui George R.R.

Cine sunt actorii din House of the Dragon

Martin, unde se pune accent pe ​istoria familiei Targaryen.

Actorii care interpretează personajele principale din House of Dragon sunt: Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans, și Olivia Cooke. Distribuția îi mai include și pe Eve Best, Sonoya Mizuno, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson,Gavin Spokes, Ryan Corr, Jefferson Hall, Emily Carey, Milly Alcock, David Horovitch și Fabien Franke.

HBO nu a făcut publică data lansării serialului Casa dragonului, însă se știe că acesta va fi lansat anul viitor.

Citeste si: Când apare serialul Lord of the Rings? Producătorii au anunțat data lansării oficiale

House of the Dragon [Sursa foto: Profimedia]

Game Of Thrones, cel mai urmărit serial din lume

Urzeala Tronurilor a obținut vizualizări record pe HBO și are un mare numar de fani activi în toată lumea.

A fost lăudat de critici, în special pentru actorie, personaje complexe, poveste și calitatea producției, deși folosirea frecventă a scenelor de nuditate și violență au fost criticate.

Odată cu ultimul episod din “Urzeala Tronurilor” s-a încheiat o epocă a televiziunii. De la lansarea din 2011, “Urzeala tronurilor” a spulberat o sumedenie de recorduri mondiale şi a câştigat nenumărate trofee. Este şi cea mai vizionată producţie, având legiuni de fani în peste 200 de ţări. Ultimul sezon a fost urmărit, numai în Statele Unite, de 32 de milioane de oameni.