Livian și Bianca de la Puterea Dragostei au luat amândoi o decizie importantă în afara camerelor de luat vedere.

Cei doi au discutat despre evoluția lor în emisiune, despre situația lor actuală și au decis să plece. Și nu oricum, ci împreună.

Livian a fost primul care a venit cu această inițiativă și a povestit totul despre decizie pe vlogul lui.

"Împreună cu ea am hotărât să părăsim amândoi casa. Inițial, hotărârea a fost să plec eu. Nu am sfătuit-o să facă nimic... Povestea dintre noi e cu multe suișuri și coborâșuri, cu multe picanterii. (...) Și i-am spus zilele trecute, Bianca, uite, eu plec...chit că sunt lucrurile calme în casă. N-are rost să mai rămâi, hai să ne decidem amândoi. Noi nu ne putem permite să mergem la cei din producție să ne lase să plecăm, dar le putem spune indirect și sperăm să înțeleagă. Ea a fost de acord, a zis că da. Nu i-am promis ceva, e conștientă, fiecare merge pe drumul lui, dar ne avem în inimă unul pe celălalt. O să fim alături unul de altul, sărim în ajutor unul pentru altul.

Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar nu am mai vrut să dau atenție, dar sunt tot felul de vloggeri acum care se folosesc de numele noastre și fac tot felul de acuzații. Tu te ridici pe numele meu și pe al ei.", a spus Livian.

Nelson Mondialu a plătit filmulețele cu Bianca de la Puterea Dragostei? Reacția incredibilă a lui Livian

Livian, fiul lui Nelosn Mondialu, îi ia apărarea Biancăi de la Puterea Dragostei în scandalul filmulețelor cu ea în ipostaze compromițătoare, care au fost făcute publice în urmă cu câteva zile.

Mai mult chiar, Livian, într-un vlog, a demontat acuzațiile că tatăl său, Nelson Mondialu, ar fi fost cel care a plătit pentru ca respectivele imagini să fie făcute publice.

, a spus Livian despre faptul că tatăl său Nelson Mondialu ar fi plătit pentru apariția filmulețelor compromițătoare cu Bianca de la Puterea Dragostei.