E oficial! Ucraina urmează să primească avizul pentru candidatura la UE: "Așteptăm cu nerăbdare!"

Ucraina urmează să mai facă un pas important spre aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut chiar de către preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a transmis că țara lui Zelenski va primi avizul pentru candidatura la UE în mai puțin de o lună.

Ursula von der Leyen a avut o discuție recentă cu președintele Volodimir Zelenski, referitoare la aderarea Ucrainei la UE. Potrivit declarațiilor făcute de aceasta, Comisia Europeană a luat deja o decizie. Mai exact, Ucraina ar urma să primească avizul pentru obținerea statutului de candidat la aderarea UE în luna iunie: "Aşteptăm cu nerăbdare să primim răspunsurile Ucrainei la chestionarul de aderare la UE. Comisia Europeană are intenţia să emită avizul său în iunie." , a scris Ursula von der Leyen pe contul personal de Twitter.

