E plină lumea de prințese care nu știu să facă o ciorbă!

Tipa din fața mea vorbea, cel mai probabil, cu o prietenă. Vorbeau despre o altă tipă care nici nu e femeie, că umblă neîngrijită, că iese din casă cu părul nearanjat și că și unghiile le are ”nașpa”.

Nu vă ascund, m-am uitat la unghiile mele când am auzit asta. Mi-a sărit un pic oja la un deget, dar eu am impresia că stau bine la acest capitol. M-am uitat și la unghiile tipei din fața mea - mâna cu care ținea telefonul era spre mine. Nu îmi plac nici mie unghiile mici, nu le-am ținut niciodată tăiate din carne, dar nici prea lungi nu le pot înțelege. Tipa din fața mea le avea atât de mari că ai putut lejer să crezi că dă din nas, face hocus-pocus, suflă de două ori și ne transformă pe toți în muște.

Am avut noroc să o văd și din profil. Mă interesa, vă spun sincer, să văd dacă și-a făcut și buzele mari.Nu mă întrebați de ce, asta mi-a trecut mie prin minte. Nu am ajuns să văd buzele. În schimb, am văzut genele.

Dumnezeule, să-mi explice și mie cineva rolul genelor cu care îți depășești sprâncenele. De ce ți-ai face asta? De ce?

Conversația a continuat și, când credeam că nimic din ceea ce spune nu mă poate marca mai mult decât înfățișarea ei, am auzit și cuvinttele care m-au lăsat cu gura căscată: ”Nu poți să fii femeie adevărată și să stai cum te-a făcut maică-ta, că nu mai suntem pe vremea lu` mamaie!”

