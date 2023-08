„E și de râs și de plâns” Ce s-a întâmplat la Dani Mocanu acasă, după ce mascații au intrat peste el?! Motivul pentru care autoritățile i-au percheziționat locuința

In articol:

Dani Mocanu pare că are parte numai de ghinion în ceea ce privește legea. Cântărețul se află în arest la domiciliu de aproximativ un an, însă nu a scăpat de vizitele neașteptate ale mascaților, căci în urmă cu doar câteva zile, autoritățile i-au percheziționat casa.

Dani Mocanu, noi mărturisiri despre descinderile mascaților în casa lui

În urma situației cu care s-a confruntat, manelistul a făcut noi mărturisiri. Ce s-a întâmplat în locuința cunoscutului interpret și ce explicație i-au oferit oamenii legii despre cazul lui?

În data de 24 august, Dani Mocanu a avut parte de o nouă intervenție a mascaților la el acasă. Oamenii legii au intrat în locuința manelistului, unde au percheziționat fiecare loc. În urma situației, cântărețul a rămas șocat, mai ales că el se află în arest la domiciliu de aproximativ un an de zile. Iată că în cadrul unei emisiuni televizate, acesta a mărturisit ce s-a întâmplat când a văzut autoritățile că îi intră în casă.

„Eu, de-a lungul timpului, m-am obișnuit cu descinderile, cu perchezițiile, spre rușinea mea, că nu e un lucru cu care să te mândrești, însă, de data aceasta, chiar am fost uimit din cauza faptului că eu deja mă aflam în arest domiciliat și mi s-a părut atunci când i-am auzit la poartă pe băieți și am zis: „Domnule, cum este posibil dacă sunt la arest la domiciliu să mai vină mascații?”. Adică, e imposibil.”, a mărturisit cântărețul, în cadrul unei emisiuni televizate.

Motivul pentru care locuința lui Dani Mocanu a fost percheziționată

După ce au intrat în casa cântărețului, oamenii legii au căutat în fiecare loc, iar explicația pe care i-au oferit-o manelistului nu a fost una prea concretă.

Astfel că ar fi vorba despre un dosar în curs, însă nu se pot da foarte multe detalii despre el. Deși el este obișnuit cu astfel de vizite, artistul precizează că nu este prea plăcut pentru fiicele lui, care se sperie când au loc asemenea descinderi. În cadrul aceluiași interviu, manelistul a mărturisit că el nu a ieșit din curte în ultimul an și chiar a stat liniștit, fără să se implice în alte lucruri împotriva legii.

„În sfârșit, au venit, au percheziționat casa. Nu mi-au spus speța, mi-au zis că deocamdată este totul secret și nu îmi pot da mai multe detalii. Deci, de un an mi-am văzut doar de treaba mea, stând doar la mine în curte. Nu știu ce ar putea să mai fie. Mă bufnește râsul. E și de râs și de plâns, pentru că îmi sperie copiii, am și eu trei puișori, trei fetițe, am și trei nepoței, am familie.”, a mai precizat Dani Mocanu .

