„E super cald și super frumos” Oana Roman, primele imagini din vacanța în Egipt, alături de fiica sa! Vedeta a ajuns într-un resort de lux

În urmă cu o zi, Oana Roman și fiica sa au ajuns în prima vacanță de pe anul 2023, în Hurghada, Egipt. Veselia și buna dispoziție au fost la cote maxime încă din prima zi, iar Isa s-a arătat extrem de încântată de locul în care a ajuns alături de mama sa.

Cele două, mamă și fiică, s-au instalat în camera de hotel și, încă de când au ajuns, au plecat la piscină pentru a se relaxa.

Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, așa că și de data aceasta le-a împărtășit toate activitățile pe care le-a făcut până în acest moment. De când au ajuns în resortul de lux, activitatea preferată a fost relaxarea pe marginea piscinei, acolo unde vedeta și fiica sa profită din plin de temperaturile ridicate.

Oana Roman și Isa au ajuns în Hurghada, Egipt

Ca de fiecare dată, la început de nou an, Oana Roman organizează o vacanță în Egipt. Nici anul acesta nu a făcut rabat de le regulă, mai ales că atât ea, cât și fiica ei simțeau nevoia de să evadeze din cotidian, având în vedere

schimbările prin care trec în urma separării dintre Marius Elisei și Oana Roman. Primele impresii din vacanță sunt foarte optimiste și, în același timp, promițătoare. Cele două vor petrece o săptămână în unul dintre cele mai luxoase resorturi din Egipt.

„E super cald și super frumos. Au două piscine mari încălzite, din care una cu tobogane pentru copii. Marea este foarte aproape de camere și plaja este cu nisip fin. Vă arăt când ajung din nou azi la plajă.”, a scris Oana Roman în mediul online, vizibil entuziasmată de locul în care a ajuns alături de fiica sa.

Oana Roman va sărbători ziua de naștere a fiicei sale în vacanța din Egipt

În același timp, Oana Roman le-a promis admiratorilor ei că îi ține la curent cu tot ceea ce va face în perioada următoare și, de asemena, le va oferi toate detaliile pe care își doresc să le afle în legătură cu locul în care a mers. Această vacanță se va dovedi a fi una cu totul specială, pentru că Isa va sărbători împlinirea a 9 ani în Egipt, pe data de 21 februarie.

„Am multe vacanțe plănuite anul ăsta. În martie plecăm din nou, de Paști plecăm din nou și pentru la vară încă nu știu, dar vacanța din martie și cea de Paști sunt deja planificate. Ca în fiecare an, în februarie mergem în Egipt, anul ăsta am ales un resort la care nu am mai fost, la recomandarea prietenei mele, în Hurghada și vom pleca o săptămână undeva unde este cald și unde o voi serba și pe Isa deoarece pe 21 februarie este ziua ei”, a spus Oana Roman în mediul online, în urmă cu doar o zi.