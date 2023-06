„E un moment frumos” Andreea Tonciu este însărcinată din nou?! Vedeta a vorbit despre al doilea copil, după ce a fost fotografiată cu o burtică suspectă

In articol:

Andreea Tonciu este o femeie fericită! Vedeta este căsătorită cu Daniel Niculescu de 7 ani și au împreună o fetiță, care și-a sărbătorit de curând ziua de naștere, pe Rebeca.

Astăzi, Andreea a fost surprinsă într-un magazin și avea o burtică suspectă, ce a făcut pe toată lumea să se întrebe dacă este din nou însărcinată.

După ce s-a spus că așteaptă al doilea copil, vedeta a reacționat imediat și a dezvăluit că nu este gravidă și nici nu are burta care apărea în fotografiile surprinse de paparazzi. Andreea Tonciu recunoaște că nu mai are silueta de invidiat de altădată, dar nici nu s-a îngrășat atât de mult. De vină ar fi fost postura sa din acel moment, care îi făcea burtica să pară mult mai mare decat este de fapt.

„Nu, nu sunt gravidă și în realitate chiar nu am burta asta, așa cum am fost surprinsă în imagini! Într-adevăr nu mai sunt cum am fost, dar burta cum apare în imagini chiar nu o am. Suplă cum am fost nu mai sunt, dar nici așa cum apar aici. Nici nu stăteam dreaptă, de aia pare că am burta asta”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.

Andreea Tonciu împreună cu soțul ei, Daniel Niculescu și fiica lor, Rebeca [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Andreea Tonciu despre cel de-al doilea copil

Deși are o familie foarte frumoasă și se înțelege excelent cu soțul ei, Andreea Tonciu a declarat de multe ori că nu este pregătită pentru un al doilea copil. Vedeta și partenerul ei de viață se axează momentan pe creșterea și educația Rebecăi, în vârstă de 7 ani. Astăzi, fosta asistentă TV a infirmat faptul că ar fi însărcinată, însă a mărturisit că acesta ar fi un moment foarte frumos din viața sa și, dacă ar aștepta un copil, cu siguranță ar împărtăși cu toată lumea.

”Dacă e să fiu gravidă voi anunța eu, că e un moment frumos pe care vreau să-l împărtășesc cu toată lumea, atunci când va fi să se întâmple, dar nu, acum nu sunt gravidă”, a mai declarat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu i-a organizat Rebecăi o petrecere de lux

De curând, fiica Andreei Tonciu și a lui Daniel Niculescu a împlinit 7 ani, iar părinții ei i-au organizat o petrecere de minunată. Rebeca s-a distrat alături de prietenii și familia ei de ziua sa de naștere, iar mama și tatăl ei nu s-au zgârcit în organizarea unei petreceri de vis. Andreea Tonciu a ales pentru ziua de naștere a fiicei sale un aranjament imens din baloare colorate, iar rozul a ieșit în evidență. De asemenea, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant Rebecăi prin intermediul rețelelor de socializare.

„La mulți ani, iubirea mea, inima mea și fericirea mea! Mami te iubește enorm. Te divinizez”, a scris Andreea Tonciu pe Instagram.

Andreea Tonciu i-a organizat fiicei sale o petrecere de lux [Sursa foto: Instagram]