Tatiana Grecu, medic ATI

Tatiana Grecu, medic primar la Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a povestit unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut, de la începutul pandemiei de coronavirus.

Este vorba despre moartea unui bărbat în vârstă de 47 de ani, tatăl a trei copii, care a pierdut lupta cu noul virus. „Azi am avut o zi tristă! Era un om obişnuit, avea doar 47 de ani! Şi trei copii, unul de 1 an care îl va cunoaşte pe tatăl său doar din poze! A avut ghinionul să se infecteze cu acest virus parşiv şi, deşi era un om puternic care a suferit şi a luptat din toate puterile lui aproape o lună, nu a supravieţuit!

Am sperat şi eu şi asistentele mele în fiecare zi în care era «puţin mai bine», (aşa ne spunea el), deşi era vizibil că luptă pentru fiecare respiraţie, am sperat că împreună vom câştiga! Ne mulţumea pentru fiecare lucru, ne mulţumea pentru fiecare zi în care făcea progrese şi ne-am bucurat toată echipa când au ieşit testele negative! Am crezut că am învins! Bucuria însă a fost de scurtă durată.

Acest virus parșiv deja făcuse ravagii. Nu poţi… nu se poate să nu-ţi pese! Nu se poate să nu ne afecteze aceste morţi, aceşti oameni a căror privire plină de chin, de speranţă, de recunoştinţă ne urmăresc mult timp! Cu siguranţă, ochii acestui om de o bunătate ieşită din comun nu o sa-i uit curând! Purtăm cu noi povara vieţii lor, a fiinţelor dragi pe care le lasă în urmă, deşi noi nu-i cunoaştem şi nu îi vom cunoaşte vreodată!“, a scris medicul Tatiana Grecu.

Avertismentul dur al medicului de la ATI: „E un virus parșiv”

Medicul trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe oameni să respecte regulile, pentru a-i proteja pe cei dragi. Specialistul avertizează că virusul este imprevizibil și nu respectă nicio regulă atunci când își alege victimele.

„Aveţi grijă, protejaţi-vă, protejaţi persoanele pe care le iubiţi! E un virus parşiv care nu ştii când, cum, unde şi de ce te loveşte! Repet, e un război cu un inamic invizibil care nu are nicio regulă când îşi alege victimele!”, a mai scris doctorul.