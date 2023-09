„E una care tot vrea să ne despartă” Mara Bănică nu s-a putut abține și a transmis un mesaj neașteptat, în miez de noapte. Ce se întâmplă în viața jurnalistei?

In articol:

Viața de mămică și, în același timp, de femeie de succes în plan profesional, poate fi destul de dificilă uneori. Pe lângă satisfacțiile și bucuriile pe care le are, Mara Bănică se confruntă și cu o lipsă acută de somn, așa cum a menționat în urmă cu doar câteva ore.

Jurnalista și-ar dori să se odihnească mai mult și să aibă timp suficient pentru a-și duce la bun sfârșit orele de somn, însă se pare că în unele zile acest lucru devine o misiune de-a dreptul imposibilă. În urmă cu câteva ore, mai în glumă, mai în serios, a făcut o mărturisire în mediul online, prin care a dat de înțeles care este inamicul ei numărul atunci când vine vorba somn.

În urmă cu doar câteva ore, trecut de miezul nopții, Mara Bănică a postat în mediul online o fotografie, alături de care a menționat că ziua ei a început foarte devreme, însă s-a terminat foarte târziu, menționând, în spirit de glumă, că ar putea să aibă o „relație” foarte reușită cu somnul dacă nu ar sta cineva în relația lor, nimeni alta decât... alarma deșteptătoare.

„00:44, trează de la 06.44….Eu și somnul suntem perechea perfectă... dar e una... alarma, care tot vrea să ne despartă!”, a scris Mara Bănică în mediul online.

Mara Bănică, mămică pentru a treia oară?

Mara Bănică își dorește foarte mult să devină mămică pentru a treia oară, însă contextul în care se află o determină să se gândească și să se resgândească cu privire la această decizie mare.

„E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e. Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa.”, a spus Mara Bănică.

