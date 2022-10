In articol:

Maria Copilău este cunoscută în mediul online pentru sfaturile pe care le dă din punct de vedere juridic.

Tânăra a intrat prima la Facultatea de Drept, iar în podcastul Roxanei Nemeș a povestit și cum a început această pasiune.

Maria a dat admiterea la Drept pentru că întotdeauna și-a dorit să rezolve problemele altora. Treptat, a venit partea de social – media și a devenit extrem de cunoscută în mediul online. Dacă nu ar mai exista social – media ar fi avocatura, meseria pe care a ales-o și pe care o codiseră în continuare una sigură.

Maria Copilău spune ce ar face dacă nu ar mai exista social – media

"Avocatura, pentru că este un drum sigur pe care mi-l doresc de mult timp și la care nu aș renunța pentru că sunt destul de pe concepțiile vechi adică ce este sigur îmi asigură și mie o siguranță mai mare, iar social – media este mai mult o pasiune, ceva ce fac în timpul liber", a povestit ea la podcastul Roxanei Nemeș.

Maria Copilău, invitată la podcastul Roxanei Nemeș [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Copilău a intrat prima la Drept

Tânăra a intrat prima la Facultatea de Drept și recunoaște că nu se aștepta la acest lucru. A fost o bucurie enormă, însă și presiunea din partea familiei și a profesorilor a crescut odată ce a ocupat acest loc.

" A fost un sentiment ciudat pentru că nu mă așteptam. Am început să mă caut pe listă de jos în sus. Chiar nu aveam așteptări, îmi fusese și rău în ziua aia și nu știam să mă evaluez.

Când am văzut că am intrat prima la facultate, am simțit că în sfârșit munca mea de rezultate, adică pot să fiu mândră de mine și că în sfârșit am făcut ceva wow. Am fost tot timpul perfecționistă, tot timpul în căutarea unui rezultat care să mă satisfacă pe mine intelectual și nu numai.

Atunci a fost momentul în care am știut că am făcut ce trebuie. A fost un moment tare emoționant, dar a venit și la pachet cu foarte multă severitate față de mine pentru că trebuia să țin pasul și să mă mențin pe acolo", a mărturisit Maria Copilău, la WOWnews.

Bloggerița recunoaște că nu chiar toată lumea înțelege ce este social – media și mai ales faptul că paginile din mediul online nu îi ocupă tot timpul, fiind vorba doar despre o pasiune. Totuși, există și persoane care au susținut-o și care știu cât de importante sunt rețelele sociale, dar mai ales câtă muncă este în spatele conținutului pe care îl postează.

Maria Copilău și Roxana Nemeș, în timpul podcastului [Sursa foto: Captură YouTube]

Maria Copilău își dorește o familie și o carieră de succes

Maria Copilău i-a mărturisit Roxanei Nemeș că este o tânără conservatoare care își dorește o familie, dar și o carieră de succes și vrea să aibă alături un bărbat care o iubește.

" Vreau să mă văd pusă la casa mea să zic așa. Cu o carieră, familie, relație și așa mai departe, dar le iau încet, nu vreau să grăbesc nimic.

Chestia asta agită! Să grăbești prea mult lucrurile, să ai prea multe așteptări prea devreme... le iau încet și am încredere că totul o să fie bine. Adrenalină în viața mea o să fie cu siguranță mereu pentru că mereu am să încerc lucruri noi, dar vreau să fie ceva de bază, care știu că mă caracterizează", a mai povestit tânăra care a devenit virală în mediul online.

