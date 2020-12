Ea e ”prințesa țiganilor”, femeia ”tradusă” de fiul lui Leo de la Strehaia cu Mihaela Tache! Mădălina rupe tăcerea după 5 ani de suferință

Mădălina, supranumită ”Prințesa țiganilor din Strehaia” rupe tăcerea după 5 ani în care Alin, fiul lui Leo, a înșelat-o cu dansatoarea Mihaela Tache. Alin are un copil cu fiecare din cele două femei, însă nu asta a deranjat-o pe Mădălina ci faptul că a aflat că amanta soțului ei ar fi avut o relație paralelă și cu Tzancă Uraganul.

Adevărata noră a lui Leo: ”Dacă a pus stăpânire pe Alin, ce mai caută cu Tzancă?”

”N-am vrut să mă bag, dacă ea s-a ales pe post de amantă, este alegerea ei. Dacă a pus stăpânire pe Alin și zice că este nevasta lui, ce caută și cu Tzancă? Pentru ce?

Ea vorbește mereu despre relația mea cu Alin, le știe ea pe toate. De unde și până unde, a stat ea la Strehaia și știe ce se întâmplă la noi în casă?

Olga o laudă pe Mădălina că e ”țigancă de-a lor”

Alin a făcut un copil cu ea, nu este nici o problemă. Pe copil îl iubim toți, copilul nu are nici o vină.

Eu am fost înțelegătoare, n-am nici o treabă cu nimeni. Eu nu o vorbesc pe Mihaela, n-o să-i spun niciodată amantă. A fost aleasă, că așa a vrut ea să fie, pe locul 2, niciodată nu o să fie pe locul 1. Nu e problema mea ce face ea cu Alin. Ea nu are dreptul să vorbească despre mine și despre Alin. Mie nu-mi stă în caracter să vorbesc urât, să înjur... ce să fac? Ca Narcisa lui Guță?”, a povestit frumoasa Mădălina pe contul de Youtube al lui Leo de la Strehaia.

Olga de la Strehaia: ”Mihaela e doar amantă”

Ceva mai agresivă verbal a fost Olga, sora lui Leo de la Strehaia. Aceasta a desființat-o pur și simplu pe ”amanta” Mihaela Tache și s-a declarat de partea Mădălinei, care este ”țigancă de-a noastră”, din Strehaia.

Alin și Mihaela au împreună un copil

”De ce spune Mihaela că e nevasta lui Alin? Nu e nevasta lui Alin, este amanta lui Alin. Nevasta lui Alin este Mădălina. Pe Mădălina și pe Alin îi respectă toți țiganii, când merg la nunți, la chefuri, oriunde. Mădălina e nevasta lui, știe toată lumea, au făcut nuntă ce n-a avut nimeni. A făcut o nuntă cu Mădălina ca-n vise și ca-n povești. Cum să spună Mihaela că e nevasta lui Alin, ea e amanta.

N-o să arate niciodată ca Mădălina. Să fie o prințesă adevărată din țigănie. Uite cum e ea de frumoasă. Este o prințesă de la Strehaia. Mihaela Tache nu e țigancă, e româncă. De ce spune că e nora lui Leo?”, a spus și Olga de la Strehaia.

Fiul lui Leo de la Strehaia, prins între două femei

Dansatoarea Mădălina se laudă că e nevasta lui Alin

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, locuiește în prezent la Pitești, alături de Mihaela Tache. Recent, în presă au apărut informații că dansatoarea ar fi avut o relație cu Tzancă Uraganul, înainte ca aceasta să devină iubita lui Alin. Leo spune cînsă că deține dovezi că Mihaela ar fi continuat să țină legătura cu manelistul fără ca fiul lui să știe. A fost suficient pentru ca scandalul să reizbucnească în familia lui Leo de la Strehaia.