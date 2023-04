Ea este, de fapt, iubita lui Dinu Maxer! Detaliul care a ieșit la iveală imediat după ce artistul a recunoscut că iubește din nou: „E mult mai mică. Ada a divorțat acum câteva luni”

In articol:

După ce Dinu Maxer a recunoscut public că se află într-o nouă relație și că Deea este istorie, au ieșit la suprafață detalii inedite despre cea cu care acum artistul își împarte patul.

Ada, noua iubită a lui Dinu, se află aproape în aceeași situație sentimentală ca actualul ei iubit! A divorțat de doar câteva luni după o căsnicie de 6 ani, iar vârsta sa reală este de 29 de ani, nu de 36, așa cum s-a vehiculat, fiind mai tânără cu 4 ani chiar și decât Deea.

La circa o lună de la divorțul de Deea Maxer, Dinu a apărut la o petrecere privată alături de o brunetă tunată, cu care a avut mai multe gesturi tandre. Conform surselor apropiate ale tinerei divorțate, aceasta ar fi originară din Târgu-Jiu, însă este stabilită în București.

Noua iubită a lui Dinu Maxer, proaspăt divorțată

Ada a fost căsătorită vreme de 6 ani, luând decizia să divorțeze de fostul soț, Mihai, anul trecut.

Acesta și-a refăcut și el viața anul acesta, căsătorindu-se cu o altă femeie.

„Ada este din Târgu – Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare, la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de Minister, cum că a lucrat la vreun Minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani cum se zice, este mult mai mică. Are 29 – 30 de ani, atât! Pe fostul soț îl chemă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț de care a divorțat Ada anul trecut s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală”, au spus surse apropiate din anturajul Adei, noua iubită a lui Dinu Maxer, conform Click.

Dinu Maxer a confirmat că se află într-o nouă relație

Cu numai o zi în urmă, Dinu Maxer a recunoscut public că se află într-o nouă relație, considerând că, în momentul de față, noua lui iubită ar nevoie de discreție.

„Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumătate și este mai greu”, a spus Dinu Maxer.