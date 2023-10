”Ea este exemplu pur” Radu Vâlcan, adevărul despre alegerea cadoului aniversar al Adelei Popescu. Fosta prezentatoare s-a bucurat enorm pentru gestul simplu făcut de soț: ”Să trăiești!”

In articol:

Adela Popescu a împlinit pe data de 8 octombrie vârsta de 37 de ani, ocazie cu care a ales să marcheze în mod tradițional această zi.

Dis de dimineață a făcut un tort de clătite alături de cei trei băieți ai ei, apoi soțul i-a pregătit o surpriză de zile mari.

De fapt, ea credea că va pleca pentru o zi peste hotare, doar că adevărul a fost altul.

Adela Popescu, mulțumită peste măsură de cadoul soțului

Radu Vâlcan i-a pregătit o zi și o seară de răsfăț, cu multă liniște și relaxare la orizont, lucruri care-i cam lipsesc de când este mamă de trei.

Astfel că, s-au cazat la un hotel luxos din București, unde fosta prezentatoare a avut o zi de naștere cum nu se gândea și spera.

În cele din urmă, a căzut la datorie, iar Radu Vâlcan a surprins momentul și l-a făcut public alături de un mesaj de suflet.

El spune că micul său gest înseamnă enorm pentru Adela Popescu, pe care o caracterizează drept o femeie de valoare, fiind definiția exemplului că în această lume există oameni care merită orice sacrificiu.

Mai mult decât atât, în ochii lui, Adela Popescu este iubirea vieții sale, un om frumos, valoros, care trebuie să știe cât este de iubită și de prețuită, atât ea, cât și efortul ei de mamă

și soție.

”Poza asta e în felul următor, pentru că despre așa ceva este poza asta. Ieri, spre prânz, am plecat, chipurile, spre aeroport. Destinație necunoscută. Și-am făcut stânga, în loc de dreapta. Am mers, nu mult, și ne-am oprit. Am scos-o din nebunia ei frumoasă și i-am făcut cadou câteva minute de liniște nebună. Este ziua ei, ziua asta este a ei, despre ea, o merită. Așa s-a bucurat, s-a odihnit. Ea este un exemplu pur că încă există oameni, că oamenii sunt frumoși, că oamenii frumoși oferă și trebuie răsplătiți, măcar cu un moment de liniste, de somn. Iubirea mea, te iubim, sper că te-ai odihnit suficient”, a scris Radu Vâlcan, pe contul personal de Facebook.

La rândul său, Adela Popescu s-a arătat extrem de mulțumită de cadoul venit din partea soțului, semn că Radu Vâlcan a decis bine când i-a oferit un moment de răgaz de la viața de familie.

”Ca să fie clar și pentru cine nu e, soțul m-a dus de ziua mea la un hotel… în București. Să trăiești, Radu Vâlcan”, a venit replica din partea Adelei Popescu.

Radu Vâlcan, adevărul despre alegerea cadoului aniversar al Adelei Popescu [Sursa foto: Facebook ]