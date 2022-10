Ea este iubita fiului lui Cristian Țopescu! Acesta nu este îndrăgostit doar de modă, ci și de o tânără cunoscută în rândul adolescenților

In articol:

Sebastian este fiul lui Cristian Țopescu si al celei de-a treia soții a celebrului comentator sportiv, Christel Ungar, producător la secția germana a TVR. Din toamna lui 2017, Sebastian Țopescu a devenit student la Universitatea din Viena, la Sociologie.

Cine este iubita fiului lui Cristian Țopescu?

Tatăl sau a decedat pe 15 mai 2018, la 81 de ani. Basti, așa cum îi place să i se spună, a ajuns din nou în fața publicului, datorită participării la un show culinar faimos.

Fiul regretatului jurnalist Cristian Țopescu este un iubitor al modei. Sebastian se pare că nu stă bine doar pe planul carierei, ci și pe cel al dragostei. Tânărul s-a afișat în repetate rânduri cu o fată faimoasă pe tiktok, cu un număr de peste 600 de mii de urmăritori. Cei doi s-au fotografiat, filmat doar în ipostaze tandre, cu texte siropoase, lăsând de înțeles că și-au găsit sufletul pereche. Și-au făcut o mulțime de fani, creându-le fanpage-uri și distribuind imaginile cu ei. Numele iubitei lui Sebastian Țopescu este Valentina și pare să aibă aceeași vârstă ca și el.

Pe toate rețelele sociale se regăsește cu numele de Valentina Keiko și îi place să ofere sfaturi de viață, lecții de modelling sau pur și simplu să spună povești captivante din viața ei.

De ceva timp, Sebastian și Valentina nu au mai postat nimic unul cu celălalt. Nu ne-a dus gândul la despărțire, deoarece toate fotografiile și clipurile în care își rostesc sentimentele unul pentru celălalt încă există pe conturile lor.

Cei doi au același stil vestimentar și aceleași principii de viață. Pe scurt, se potrivesc de minune și sunt pe placul celor care îi urmăresc.

Cine este și cu ce se ocupă Sebastian, fiul lui Cristian Țopescu?

Fiul lui Cristian Țopescu tocmai a debutat la un celebru concurs culinar românesc. A făcut o impresie frumoasă și a fost apreciat pentru carismă și stilul unic. Bineînțeles că i-a fost remarcat modul de a se îmbrăca, ceea ce îl face special, cunoscător al acestui domeniu. Pe lângă modă, se pricepe și la bucătărie, gătind de nevoie, dar totodată și de plăcere.

"Am 23 de ani și lucrez ca fashion editor. Călătoresc peste tot, la toate evenimentele de modă. Tot timpul am fost pasionat de corsete, prin modă mă exprim eu. Am venit să-mi depășesc această frică a penibilului și de aparițiile publice din România. M-am născut într-o familie publică. Tatăl meu este Cristian Țopescu. Eu sunt mezinul familiei și am vrut să-mi fac o carieră pe meritul meu. Tocmai de aceea am lucrat în străinătate, ca să-mi formez propriul drum. Lucrez la două reviste internaționale de modă, fac recenzii și filme, scurtmetraje cu care am câștigat și premii. Sunt bucătar de nevoie. Am momente în care chiar îmi face plăcere să gătesc. Îmi place foarte mult să mănânc, însă doar gust. Sunt tare mândru de mine. Nu mi-a scăpat nicio înjurătură. Am vorbit fin și elegant. Dacă nu am câștigat cu gustul, am câștigat cu prietenia. Am primit cuțitul de aur al prieteniei.", a declarat Sebastian Țopescu, în cadrul show-ului culinar la care a participat.

