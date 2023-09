Ea este iubita lui Olimpiu Moruțan, internaționalul român de Pisa care a creat rumoare cu declarațiile sale după meciul România-Kosovo! ”Este avocată și vorbește 5-6 limbi străine”

In articol:

Olimpiu Moruțan, internaționalul român de Pisa, cel care a dat o serie de declarații ironice după meciul România-Kosovo, are, dincolo de stadion, o viață frumoasă, în care iubita sa, avocată, are un rol extrem de important.

Ea este iubita lui Olimpiu Moruțan! O cheamă Paula Olah și este foarte frumoasă

La 23 de ani, mijlocașul de la Pisa, Olimpiu Moruțan se bucură de succes pe plan profesional, în acest an. Internaționalul român a avut evoluții decisive în meciurile cu Elveția și, marți seara, cu Kosovo, chiar dacă a fost folosit de selecționerul Edi Iordănescu doar în reprizele secunde. În atari condiții, numele lui este, acum, pe buzele tuturor iubitorilor fotbalului de pe plaiurile mioritice

Dincolo de gazon, Olimpiu Moruțan este la fel de norocos.Talentatul jucător din Serie B are o relație frumoasă cu Paula Olah, o tânără superbă, care îi este aproape la toate meciurile pe care le dispută fie în România, la lotul național, fie în Italia.

Olimpiu Moruțan și iubita sa, Paula Olah [Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Olimpiu Moruțan lucrează ca avocată stagiar la Baroul din Cluj

Paula Olah este iubita mijlocașului de la Pisa Olimpiu Moruțan de mai bine cinci ani! Tânăra, de profesie avocată stagiar la Baroul din Cluj, este și o foarte bună vorbitoare de limbi străine, dar și o persoană cu o cultură generală bogată.

"Moruțan are o prietenă, studentă care vorbește 5-6 limbi străine. Mi-a dat-o la telefon, vorbea germana mai bine decât mine. I-am zis să vorbească numai engleza cu el în casă, până învață. Întâmplător, am vorbit cu ea", dezvăluia Ioan Becali la Digi Sport despre iubita lui internaționalului român, la începutul anului.

Olimpiu Moruțan și iubita sa, Paula Olah [Sursa foto: Instagram]

Olimpiu Moruțan a creat rumoare la vestiare cu declarațiile sale după meciul România-Kosovo

Olimpiu Moruțan, internaționalul român de Pisa care a creat rumoare cu declarațiile sale după meciul România-Kosovo, a vorbit cu amărăciune, dar și cu ironie despre comentariile făcute de jurnaliști la adresa tricolorilor lui Edi Iordănescu în campania de la calificare la EURO 2024.

„Trebuie să jucăm tiki-taka cum vă place vouă. Mă bucur că am câștigat. Nu contează cine joacă bine. Asta ne dorim și noi, să jucăm bine. Mai trebuie să punem unele lucruri la punct.

Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul ”, au fost primele reacții ale lui Olimpiu Moruțan după victoria contra kosovarilor.

Olimpiu Moruțan [Sursa foto: Instagram]

Mai mult, Olimpiu Moruțan a continuat într-o notă și mai sarcastică, lucru ce avea să inflameze spiritele printre oamenii din zona sportului rege autohton. „Lumea nu ne vede calificați. Suntem jucători slabi. Noi jucăm pentru noi. Toată lumea ne critică. Normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi.

Ne bucurăm că am câștigat acum. Am jucat puțin mai bine azi, nu? Am jucat mai liberi. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO! Acesta este obiectivul nostru”, a conchis Moruțan.