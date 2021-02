Ea este iubita războinicului Sorin de la Survivor România 2021! Metoda incredibilă prin care Laura comunică la distanță cu iubitul ei!

feb 2, 2021 Autor: Radu Constantin

Laura, iubita războiniculul Sorin de la Survivor România 2021, a pariat pe acesta chiar și în momentul în care ploieșteanul a ajuns la nominalizare, după prima săptămână de concurs. Până acum, pariul i-a ieșit, pentru că la consiliul de duminică, Sorin a fost votat favoritul publicului și a putut să-l nominalizeze el pe Alin Sălăjean.

Laura îi trimite zilnic mesaje pe WhatsApp lui Sorin

Laura și Sorin sunt împreună de trei ani și jumătate. Inițial, s-au împrietenit pe Facebook, pe vremea când războinicul era în echipa de juniori a celor de la Petrolul Ploiești. Acum, Laura îl susține în fiecare seară din fața micului ecran și are un mod incredibil de a comunica cu acesta, chiar dacă Sorin nu are acces la telefon sau e-mail. Mai precis, frumoasa ploieșteancă îi trimite iubitului ei în fiecare zi mesaje în care îi povestește ce a mai făcut și cât de mult îl iubește, astfel încât, în momentul în care acesta va ieși din concurs, să poată vedea zecile de gânduri pe care Laura i le-a trimis.

Sorin se iubește cu o frumoasă ploieșteancă[Sursa foto: arhivă personală/observatorph.ro]

”Este pentru prima dată când suntem separați pentru o așa lungă perioadă de timp și cel mai groaznic lucru este că nu pot vorbi cu el! Îl văd doar la televizor și în poze, dar nu încetez niciodată să vorbesc cu el! Continui să îi dau mesaje zlnic pe WhatsApp, ca și cum le citește, despre ce fac cu ziua mea, chiar dacă telefonul lui este acasă! Știu că îl va bucura să le vadă când se termină emisiunea! Sunt mândră că sunt iubita unui bărbat atât de determinat, ambițios și curajos! Mă rog pentru el să reziste cât mai mult în această competiție, chiar dacă îmi este foarte greu fără el, dar știu că lui îi este și mai greu acolo fără familie, fără mâncare, într-o luptă cntinuă pentru a supreviețui. Am încredere că el va câștiga Survivor România 2021”, a declarat Laura Alexe, iubita războinicului Sorin, pentru observatorulph.ro.

Laura: ”Sorin are un avantaj pentru că e pasionat de psihologie”

Sorin a devenit cel mai popular războinic de la Survivor

Tânăra crede că iubitul ei are toate calitățile pentru câștiga sezonul 2 al competiției Survivor România 2021 și mizează în primul rând pe câteva atuuri pe care acesta le are față de ceilalți concnurenți. ”Chiar dacă este o competiție la nivel sportiv, trebuie să fii și puternic din punct de vedere psihic. Sorin are un avantaj, cred eu, fiind pasionat de psihologia umană. În plus, are abilitatea de a se integra ușor într-un grup și a demonstrat asta chiar în primele episoade ale concursului”, a mai spus Laura pentru sursa citată