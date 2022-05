Ea este mama din Timișoara care s-a aruncat cu copiii în brațe, de pe un bloc cu 10 etaje

In articol:

O tragedie fără margini a avut loc în urmă cu puțin timp în Timișoara. O femeie, în vârstă de 32 de ani, a decis să-și pună capăt zilelor și să se arunce de pe terasa unui bloc cu 10 etaje, în timp ce își ținea în brațe cei doi copii. Din nefericire,

în urma impactului, toți trei au decedat. La scurt timp, antena3.ro a publicat și prima imagine cu mama care a recurs la gestul cutremurător.

Femeia își parcase mașina la o distanță mică de locul tragediei

Potrivit primelor informații, oferite de locatarii clădirii, femeia de 32 de ani nu locuia în blocul de pe care s-a aruncat. Opiniatimisoarei.ro relatează faptul că tânăra mămică își ducea în dimineața zilei de marți copiii la grădiniță, însă de data aceasta a deviat de la traseu. Și-a parcat mașina în apropiere de locul tragediei, în zona Dâmbovița, într-un cartier la de la marginea Timișoarei, și-a luat copiii de mână și s-a îndreptat spre locul care avea să le aducă sfârșitul.

Mama din Timișoara, care s-a aruncat cu copiii în brațe, de la etajul 10 [Sursa foto: antena3.ro]

Un bărbat care trecea pe acolo a fost cel care a alertat autoritățile, cu privire la nefericitul eveniment: "Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 mi-a zis să sun la 112, pentru că sunt 3 oameni pe jos. Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare. Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor.", a declarat tânărul, pentru antena3.ro.

Autoritățile au ajuns imediat la fața locului, însă femeia era deja decedată. Medicii au făcut tot ce au putut pentru ca cei doi copii, în vârstă de 3 și 6 ani, să supraviețuiască. Din păcate, însă, după lungi manevre de resuscitare, atât fetița, cât și băiețelul au fost declarați decedați.

Imagine din mașina femeii de 32 de ani [Sursa foto: opiniatimisoarei.ro]

Mașina femeii de 32 de ani [Sursa foto: opiniatimisoarei.ro]

Tânăra ar fi trebuit să se recăsătorească peste câteva săptămâni

Gestul femeii de 32 de ani este greu de înțeles pentru oamenii legii. Potrivit opiniatimisoarei.ro, tânăra urma să se recăsătorească peste câteva săptămâni cu tatăl copiilor săi, care era plecat la muncă în Austria. Cei doi divorțaseră de ceva vreme, însă au decis să se împace și să o ia de la capăt. Acum, bărbatul este în drum spre casă, pentru a se ocupa de înmormântarea celor trei.