Ea este ”sora secretă” a lui Pepe! Fiica lui Ion Talent, dintr-o relație în afara căsătoriei, s-a transformat într-o adolescentă superbă

Rebecca este fiica cea micăă a lui Ion Talent [Sursa foto: Facebook Rebecca]

”Nu mai căutați motive” a fost solicitarea lui Pepe, după ce și-a anunțat al doilea divorț, cel de Raluca, anticipând oarecum că mulți se vor gândi la vreo posibilă infidelitate a latino-lover-ului. Ceea nici nu ar fi foarte greu, dacă ne gândim că interpretul a moștenit sângele fierbinte de la tatăl său, Ion Talent.

Ion Talent, tată Pepe: ”Am 7 copii”

Tatăl lui Pepe este un personaj căruia ”i-a plăcut viața” așa cum el însuși spunea și care are 7 copii dintre care doar patru cu mama lui Pepe. Cel mai mic dintre moștenitori este o fată pe nume Rebecca. Sora vitregă a lui Pepe este elevă la un liceu din București iar tatăl ei a vorbit public despre existența ei abia când aceasta avea 9 ani.

Rebecca are o relație foarte bună cu tatăl ei, Ion Talent[Sursa foto: Facebook Rebecca]

"Eu nu am nici 4 şi nici 5 copii,. ci 7. Nu mi-am ascuns viaţa sau copii. I-am făcut pentru că mi i-am dorit şi îi iubesc pe toţi la fel de mult. Cu Tatiana mea am patru copii pe care îi cunoaşteţi mai bine. Mai am o fată de 42 de ani, Roberta Pascu şi un băiat de 40 de ani, Cotizo Pascu. Şi, în sfârşit, acest copil, Rebecca. Tatiana mea ştie tot şi nu m-am ascuns niciodată de ea. Mi-a plăcut viaţa şi dacă ar fi să mă reîntrupez, aş face acelaşi lucru. Tatiana e singura femeie care a găsit puterea să mă înţeleagă, să mă accepte şi să îmi dea puterea de a merge mai departe.", a declarat Ion Talent în urmă cu mai mulți ani, pentru un post de televiziune.

Oana Zăvoranu a dezvăluit prima că Pepe mai are o soră

Tatăl lui Pepe a ales să vorbească deschis despre acest lucru după ce în presă apăruseră deja câteva zvonuri legate de o ”soră sercetă” pe care Pepe ar avea-o. Zvonuri lansate chiar de Oana Zăvoranu, la puțin timp după divorțul de cântăreț.

Rebecca e talentată la muzică, precum Pepe[Sursa foto: Facebook Rebecca]

”Vorbește Ion Talent de mama că a umblat din floare in floare, dar el ce face? Ion Talent are o fată de cinci sau șase ani făcuta cu o femeie de vârsta mea. Probabil o să se joace cu fetița lui Pepe”, a spus Oana Zavoranu la un show de televiziune.

Între timp, Rebecca s-a transformat într-o adolescentă superbă, desșteaptă și talentată, ea având aptitudini muzicale destul de evidente încă de la o vârstă fragedă. Relația cu tatăl lui Pepe este una excelentă, dovadă fiind imaginile pe care aceasta le postează pe contul de socializare cu Ion Pascu.

Rebecca: ”Tati, te iubesc și te admir”

Rebecca este sora vitregă a lui Pepe[Sursa foto: Facebook Rebecca]

”La multi ani tati! Omul pe care îl voi iubi necondiționat, indiferent de toate obstacolele din jurul nostru! Te iubesc, poate câteodată nu-mi exprim atât de bine sentimentele, poate nu știu să-ți arăt afecțiunea pe care ți-o port, dar te iubesc din tot sufletul! Te admir, te admir pentru ce ești, pentru cum te-am cunoscut, pentru faptul că ești tatăl meu, pentru faptul că mi-ai oferit cel mai frumos dar. Îți doresc sănătate, fericire și iubire. Îmi doresc să ai parte de cele mai frumoase momente alături de noi, copiii tăi. Tatăl meu!”, a scris Rebecca pe contul ei de socializare.