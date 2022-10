Ea este viitoarea soacră a lui Iancu Sterp! Mama Geta și cuscra ei au făcut cunoștință. Fotografia emoționantă pe care au publicat-o pe internet

In articol:

Mama Geta este mai hotărâtă ca niciodată să-l însoare pe Iancu. La câteva zile după ce a declarat că este pregătită să devină din nou soacră mare, aceasta a făcut cunoștință și cu viitoarea cuscră, cu care pare să se înțeleagă de minune.

Iată cum s-au fotografiat împreună!

Citeste si: „Nu știu cum de a lăsat-o Sebi” Geta Sterp, gest neașteptat, imediat după nuntă! Iancu a reacționat: „Pentru ultima dată o mai prind”

Dovada că Iancu și Denisa se pregătesc să-și întemeieze o familie

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au anunțat de curând că și-au dus relația la un alt nivel. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat împreună după câteva luni de relație și par mai fericiți ca niciodată. La fel este și mama Geta, care dovedește că este nerăbdătoare să îmbrace din nou rochia de soacră mare. Mama fraților Sterp și-a cunoscut deja viitoarea cuscră și nu s-a putut abține să nu împărtășească și cu cei de acasă o fotografie de familie: "Cuscra mea", a scris mama Geta, în dreptul imaginii cu mama Denisei Coțolan.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Steliana Sima, interdicție din partea soțului! Nu a lăsat-o niciodată să facă asta în prezența lui: ,,Lui nu îi place”- bzi.ro

Mama Geta și viitoarea ei cuscră [Sursa foto: Instagram]

Iancu Sterp, planuri de căsătorie

Nu doar mama Geta așteaptă să își vadă fiul "la casa lui". Și Iancu Sterp are planuri de căsătorie cu actuala iubită. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a dezvăluit recent, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, că este pregătit să renunțe la burlăcie, de dragul Denisei: "Am dus-o acasă pe Denisa și se înțelege și cu mama și cu Geta, de acum Geta își ia zborul de acasă, dar spre surprinderea mea e ok, se înțelege bine cu mama. Nu mă gândeam vreodată în viața asta că o femeie se poate înțelege bine cu mama.

Citeste si: Ileana Sterp rupe tăcerea, după nunta Getuței: „Noi nu suntem familia perfectă”. Dezvăluirile ei au luat pe toată lumea prin surprindere

Mama Geta e mai dificilă, dar a simțit-o că e ce trebuie, că e o fată cuminte, frumoasă, pentru mine și atunci dacă eu sunt fericit, nu are de să nu fie și ea. Dacă mă ajută Dumnezeu, poate la anul urmez eu după Getuța. Sănătoși să fim și calculați, că e foarte important să avem înțelegere. Dacă nu e înțelegere între oameni, lucrurile o iau razna.", a declarat Iancu Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan [Sursa foto: Captură YouTube]