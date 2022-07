Echipa de fotbal Catena Racing Team, campioana Ligii I a Campionatului Companiilor 2021 – 2022

Catena Racing Team a participat în perioada septembrie 2021 – iunie 2022 în prima Ligă a Campionatului Companiilor, la care s-au înscris 12 echipe, reprezentante ale unor companii de seamă din România.

După un parcurs de excepţie, Catena Racing Team a cucerit titlul de Campioană a Companiilor, înregistrând pe durata celor 22 de etape şi a celor opt luni ale unei competiţii de tradiţie, foarte disputată, 19 victorii, două rezultate de egalitate şi o singură înfrângere.

Iată care a fost clasamentul final:Locul 2: Rompetrol- 47 puncteLocul 3: ING- 45 puncteTotdată, Mihai Cană, component al echipei Catena Racing Team a fost desemnat MVP-ul (most valuable player) Campionatului Companiilor, editia 2021- 2022.

Catena Racing Team a fost şi campioana de toamnă a turului desfăşurat în perioada 20 septembrie – 20 decembrie 2021, cu 10 victorii şi o singură înfrângere, dovedind încă de atunci că este cea mai valoroasă echipă din campionat, având cel mai bun atac (a înscris 63 goluri!) şi cea mai bună apărare, primind doar 22 de goluri.

Returul a început pe 12 februarie 2022.

Remarcabil este faptul că, de la începutul acestui an, echipa de fotbal Catena Racing Team a câştigat toate cele patru competiţii la care a participat: Cupa Companiilor, Medical & Pharma Football Cup, Campionatul Naţional al Firmelor şi Instituţiilor, cea mai importantă distincţie, fiind organizat de Federaţia Română de Minifotbal, for aflat sub tutela Ministerului Sportului, şi Campionatul Companiilor 2021- 2022.

Iată care a fost componența echipei campioane antrenată de Virgil Bejenaru: Marius Aranghel, Mihai Cană, Victor Ezaru, Adrian Cruceană, Tănase Muşat, Gabriel Micu, Alexandru Nechita, Mircea Popa, Mihai Prodan, Nicolae Tălpeanu, Ionuţ Tutunaru, Andrei Vlăsceanu, Dragoş Zaharia şi Cosmin Câmpean.

Team Manager este Ovidiu Gorcea.

„Vreau să felicit echipa pentru rezultatele excelente obţinute, acest titlu suprem fiind răsplata pentru munca, efortul şi implicarea totală de care au dat dovadă atât jucătorii, cât si antrenorul şi staff-ul echipei”- a declarat Daniel Marin, Vicepreședinte CATENA Racing Team și Director Financiar FILDAS Grup.

„Mă bucur că ne-am păstrat locul 1 până la sfârşitul campionatului, că jocul nostru a continuat să crească din punct de vedere calitativ, astfel încât, la final, am reuşit să devenim campioni. Doresc să mulţumesc pentru sprijinul acordat conducerii grupului Fildas-Catena şi promitem ca steagul Catena Racing Team să fluture mereu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului!”.

Organizația Națională Liga Companiilor este membru exclusiv în România al Forului European de Fotbal pentru Companii (EFBLU), organism independent înființat în 2006 în Polonia, la Cracovia. Are sediul central în București și filiale în mai multe orașe din România

şi și-a început activitatea în 2008, punând accent pe competițiile de fotbal pe teren redus, pentru amatori.

Prin obţinerea locului I la Campionatul Naţional al Firmelor şi Instituţiilor 2022, desfăşurat la Deva – turneu la care au luat parte 34 de echipe din toata ţara, Catena Racing Team va reprezenta România din postura de Campioană la EMF Business Cup 2022 – cea mai puternică competiţie corporatistă din Europa, care se va desfăşura în perioada 19- 23 octombrie 2022 în Antalya, Turcia.

Echipa de Fotbal Catena Racing Team are în palmares titlul de vicecampioană mondială la fotbal (din 38 de echipe din toată lumea), la Campionatul Mondial al Companiilor- World Company Sports and Games 2018, desfăşurat în localitatea La Baule, Franța! Din impresionantul palmares al echipei de fotbal Catena Racing Team amintim titlurile cucerite la Medical&Pharma Football Cup 2015 și 2016 – Locul I, SuperLiga Companiilor 2017 – Locul I, Campionatul Național de Fotbal Corporatist – Toamna 2017 – Locul I sau Christmas Charity Cup 2017 – Locul I.

Felicitări echipei Catena Racing Team pentru rezultatul obținut, pentru efortul și dăruirea dovedite cu ocazia fiecărui meci disputat!



CATENA SUSŢINE CAMPIONII!