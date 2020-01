Atunci cand discutam despre domeniul constructiilor, echipamentele si utilajele folosite sunt extrem de importante, deoarece acestea pot face diferenta in ceea ce priveste calitatea finala a constructiilor, in special datorita faptului ca este vorba despre un domeniu in care siguranta este extrem de importanta.

Orice companie de constructii, trebuie sa tina cont de acest aspect daca isi doreste prestarea unor servicii superioare calitativ.

Puteti achizitiona diverse utilaje si echipamente de constructii de vanzare de la retutilaje.ro , disponibile la cel mai bun raport pret/calitate.

Indiferent ca este vorba despre derularea unor contracte importante carora le faceti fata cu greu sau pur si simplu doriti sa extindeti va si sa cresteti capacitatea companiei ori aveti nevoie sa inlocuiti echipamentele si utilajele actuale, cei de la Retutilaje va pun la dispozitie produse de cea mai buna calitate de la brand-uri renumite in domeniul constructiilor.

Echipamente si utilaje de constructii la cel mai bun raport pret/calitate numai de la RetUtilaje.ro!

RET Utilaje SRL este acea firma romaneasca care si-a inceput activitatea inca din anul 1994, ce dispune de un portofoliu impresionabil de produse masini, utilaje si echipamente pentru constructii, oferind atat produse cat si servicii pe masura nevoilor dumneavoastra. In acest fel, echipa RET Utilaje a reusit sa se remarce de-a lungul timpului ca partener serios de afaceri pentru clintii sai, iar an de an si-au extins gama de produse comercializate reusind astfel sa acopere treptat nevoile tuturor clientilor.

Principalele tipuri de produse comercializate de acestia, se impart in urmatoarele categorii:

Utilaje mare mecanizare Utilaje mica mecanizare

Este, fara doar si poate, vorba despre utilaje si echipamente extreme de importante pentru o buna desfasurare a activitatilor iar lucrarile trebuie sa poata fi realizate corespunzator, conform normelor in vigoare. In plus, este de mentionat si faptul ca este nevoie, asa cum este normal si de angajati calificati care sa dispuna de cunostintele necesare in acest domeniu, insa utilajele si echipamentele de constructii, joaca un rol extrem de important.

In materie de utilaje de mare mecanizare, aici gasim urmatoarele:

Manipulatoare telescopice

Buldoexcavatoare

Incarcatoare

Excavatoare

Buldozere

Camioane

Dumpere

Concasare si sortare

Statii de betoane

Statii de asfalt

Cilindri compactori

Platforme de lucru la inaltime

Motocompresoare

Betoniere cu autoincarcare

Echipamente pentru asfalt

Macarale

Accesorii utilaje

In ceea ce priveste utilajele de mica mecanizare vorbim despre:

Unelte electrice

Demolare / spargere

Utilaje compactare

Vibrare beton

Generatoare curent / Turnuri lumina

Unelte instalatori

Este de mentionat faptul ca incepand din anul 2001, cei de la RET Utilaje au devenit dealeri in Romania pentru excavatoarele si buldoexcavatoarele TEREX, precum si pentru ATLAS COPO cu motocompresoare, aceste doua brand-uri numarandu-se printre cele mai bune si folosite in domeniul constructiilor.

Pe langa utilaje si unelte pentru constructii de cea mai buna calitate, RET Utilaje SRL ofera clientilor sai si servicii superioare calitativ din toate punctele de vedere.

Daca veti apela la serviciile lor veti beneficia de consultant tehnica gratuita pentru alegerea si achizitionarea celor mai bune produse pentru nevoile si bugetul dumneavoastra, livrarile se vor realiza simplu si rapid din stoc sau pe baza de precomanda si bineinteles veti beneficia de preturi corecte pentru piese de schimb si manopera si asistenta pentru obtinerea finantarii in sistem leasing. Pe langa toate acestea, cei de la RET Utilaje pot asigura la nevoie si ateliere mobile pentru interventii rapide si eficiente, chiar la locul de lucru al utilajelor, oriunde in tara.

Pentru ca pachetul de avantaje sa fie unul complet, asa cum este si normal, acestia ofera service in garantie dar si in post garantie la cele mai inalte standarde. Orice problema tehnica se va remedia cu ajutorul tehnicienilor foarte bine instruiti de catre producatorii utilajelor, astfel incat dumneavoastra sa beneficiate de cele mai bune solutiii in rezolvarea problemelor. Fie ca este vorba despre reparatii la locatia utilajului ori in atelierele proprii, acestia au capabilitatea de a rezolva promt orice solicitare , indiferent de complexitatea ei.

Echipamentele si utilajele joaca un rol foarte important in domeniul constructiilor, fiind practic motorul care pune in miscare toate procesele pana ce astea sunt finalizate. De asemenea, discutam despre un domeniu in care nu este unul in care sunt admise greseli, in special datoarita fapului ca este vorba despre lucrari care daca sunt executate necorespunzator, pot pune in pericol viata oamenilor.

Atunci cand vorbim despre un santier in lucru, performantele si calitatea utilajelor este esentiala pentru ca lucrarea sa fie realizata de asemenea de calitate. O firma de constructii serioasa si care are rezultate demne de laudat, cu siguranta va avea numai de castigat,

Astfel, sunteti invitati sa accesati site-ul Retutilaje.ro si cu siguranta daca va numarati printre aceia care sunt in cautarea celor mai bune utilaje si echipamente pentru constructii, fie ca este vorba despre aceste buldoexcavatoare, excavatoare, camioane, unelte electrice si asa mai departe, acestia cu siguranta reprezinta raspunsul nevoilor dumneavoastra, echipamente si utilaje la cel mai bun raport pret/calitate. Toate detaliile atat despre utilajele si echipamentele comercializate, cat si despre companie si serviciile oferite va sunt puse la dispozitie online, la numai un simplu click distanta.