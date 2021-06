Eclipsă de soare 10 iunie 2021. Ce se va întâmpla joi și cum vom fi influențați de eclipsa de soare inelară

In articol:

Eclipsa de soare de pe 10 iunie 2021 va dura 100 de minute și va putea fi observată cu lentile speciale.

Prima eclipsă de soare din 2021 va avea loc pe 10 iunie

Este prima eclipsă din anul 2021.

Eclipsă 10 iunie 2021[Sursa foto: PixaBay]

Luna nouă se va așeza în fața soarelui pentru a crea prima eclipsă de soare din acest an joi, 10 iunie. În acea zi, luna va acoperi soarele, însă marginea exterioară va rămâne vizibilă, ceea ce i-a făcut pe oamenii de știință să numească fenomenul "inel de foc". Ca și în cazul oricărei eclipse parțiale, aveți nevoie de protecție a ochilor pentru a viziona o eclipsă inelară. Privirea cu ochiul fără ajutor va provoca leziuni oculare.

Eclipsa din 10 iunie 2021 durează aproximativ 100 de minute.

Începe la răsăritul soarelui în Ontario, Canada (pe partea de nord a Lacului Superior). Apoi, calea eclipsei se învârte în partea de nord a globului. La jumătatea drumului, cea mai mare eclipsă are loc la prânz local în nordul Groenlandei. Ulterior, calea inelară a eclipsei se apropie de Polul Nord al Pământului. Se termină la apus peste Siberia de nord-est.

Din orice punct de-a lungul acestei căi inelare a eclipsei solare, „inelul de foc” al eclipsei durează maximum 3 minute și 51 de secunde.

Cine va vedea eclipsa din 10 iunie 2021

Eclipsa va fi văzută de oameni pe o porțiune mult mai mare a suprafeței Pământului.

Aceasta include nordul și estul Canadei, plus nordul îndepărtat din Alaska. În Statele Unite, eclipsa parțială va fi vizibilă din nord-vestul Midwest și de-a lungul Coastei de Est (cu excepția Floridei).

Eclipsa parțială cade peste Oceanul Atlantic de Nord și cea mai mare parte a Europei. Cade pe partea de vest și de nord a Asiei.

Efectul complet „inel de foc” va fi vizibil doar pentru persoanele din nordul Ontario, Quebec și Nunavut, în Canada, în timpul eclipsei din 10 iunie. Nu face un cerc complet în jurul lunii. În schimb, luna va părea să scoată o mușcătură din soare, transformând-o într-o formă de semilună. Eclipsa inelară completă durează trei minute și 51 de secunde și va începe la 5:49 a.m. EDT joi, 10 iunie. Eclipsa parțială de soare va dura de la 4:12 a.m. până la 9:11 a.m. EDT.

Ca orice eclipsă de soare, veți avea nevoie de ochelari de protecție pentru a privi direct eclipsa de soare parțială sau inelară

Ce este eclipsa inelară

Spre deosebire de o eclipsă totală de soare, luna nu acoperă complet soarele în timpul unei eclipse inelare. Când luna trece între Pământ și soare, marginea exterioară a soarelui rămâne vizibilă în orice moment. Acest lucru are ca rezultat un inel orbitor de lumină care înconjoară luna.

Când luna este mai departe de Pământ, aceasta ascunde mai puțin din soare în timpul unei eclipse solare. Ea trebuie să fie relativ aproape de planeta noastră pentru a crea o eclipsă totală de soare ca cea la care am asistat în America de Nord în 2017.