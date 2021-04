Economisiti pana la 700 de lei la achizitionarea unei vitrine pentru bauturi!

Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, vitrina este definita drept "spatiu special amenajat pentru expunerea marfurilor in spatele ferestrei dinspre strada a unui magazin", "fereastra care inchide spre strada acest spatiu" sau "mobila ori dispozitiv cu pereti din sticla, pentru expunerea marfurilor in interiorul unui magazin".

Aceasta ultima acceptiune este cea care ne intereseaza, intrucat in continuare vom vorbi despre vitrina de bauturi. Acest produs este, de fapt, un frigider profesional, destinat unitatilor de alimentatie publica din industria ospitalitatii, precum restaurante, baruri, cafenele sau supermarket-uri.

O vitrina bauturi are numeroase intrebuintari si roluri in localul dumneavoastra. In primul rand, aceasta mentine bauturile, fie ca vorbim despre apa minerala sau plata, sucuri carbogazoase sau naturale, bere sau vin, la o temperatura constant scazuta, prelungind termenul lor de valabilitate si facandu-le gata de consum in orice moment.

In al doilea rand, fiind dotat cu geam, un astfel de echipament HoReCa are menirea de a prezenta continutul sau intr-o maniera eficienta si eleganta, in fata consumatorilor. Nu in ultimul rand, un asemenea produs poate creste considerabil profiturile business-ului dumneavoastra, intrucat un suc sau o apa rece, cu un adaos comercial consistent, reprezinta exemple clasice de cumparaturi impulsive, mai ales pe perioada verii.

In aceste conditii, o vitrina de bauturi este o investitie inteligenta chiar si intr-o perioada dificila pentru industria HoReCa, precum aceasta pe care o traversam in prezent. Asta cu atat mai mult cu cat, daca alegeti Fresco Expert, care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992, puteti beneficia de reduceri de pana la 700 de lei, in regim outlet.

Iata, in continuare, doua dintre produsele din aceasta categorie pe care furnizorul le pune la dispozitia clientilor sai, alaturi de principalele lor caracteristici si specificatii tehnice:

1. Vitrina pentru bauturi refrigerata verticala, 5 rafturi- pret 1.750 de lei (redus de la 2.288 de lei)

Model: Simfer/ Dotari: usa rotativa cu punga din sticla temperata; 5 rafturi metalice fiabile acoperite cu PVC/ Clasa energetica: A+/ Alimentare: electrica/ Dimensiuni nete: 59,5x60,5x199,1 centimetri/ Greutate neta: 75 de kilograme/ kW electric: 2,7/ Gaz refrigerant: R600A/ Capacitate: 368 de litri/ Livrare: 48-72 de ore;

2. Frigider de bar, 3 usi de sticla glisante, capacitate 320 de litri- pret 2.525 de lei (redus de la 3.260 de lei)

Model: Virtus Group GmbH/ Dotari: 3 usi glisante din sticla/ Alimentare: electrica/ Dimensiuni nete: 135x52x90 de centimetri/ Greutate neta: 80 de kilograme/ kW electric: 0,240/ Temperatura de lucru: intre +1 grad Celsius si +10 grade Celsius/ Temperatura ambientala: pana la +32 de grade Celsius/ Gaz refrigerant: R600A (90 de grame)/ Capacitate: 320 de litri.

Aceste doua vitrine de bauturi de la Fresco Expert beneficiaza de garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb, manopera). Contra cost, puteti extinde aceasta garantie la nivelul Performance Care (Base Care+ revizie anuala in ultimele doua luni din perioada de garantie+ training utilizare+ SLA- service level agreement 72 de ore)- 172 de lei in plus, respectiv Premium Care (Performance Care+ extinderea la 24 de luni a perioadei pentru piese de schimb si manopera+ SLA 48 de ore)- 304 lei in plus.