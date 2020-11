Eddie Hassell a murit! Actorul american s-a stins la vârsta de 30 de ani

Eddie Hassell [Sursa foto: Observator]

Actorul Eddie Hassell, cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din filmul nominalizat la premiul Oscar din 2010 ” The Kids Are All Right”, a murit după ce a fost împușcat în Texas. Actorul american a fost împușcat dumincă dimineața în timpul unui furt de mașină.

Conform unor surse, Eddie Hassell și agresorul au avut un conflict la fața locului, iar criminalul la un momendat a scos un pistol și l-a împușcat pe actorul american în vârstă de 30 de ani.

De asemenea, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție. Actorul american a fost transportat la cel mai apropiat spital din zonă. Eddie Hassell a ajuns la unitatea spitalicească într-o stare critică, iar cadrele medicale nu au putut să-l salveze, bărbatul a decedat la spital.

Eddie Hassell era un surfer și un skateboarder pasionat

Înainte de a deveni actor, Eddie Hassell s-a remarcat ca skater și surfer. Actorul american s-a născut pe 16 iulie 1990 în Corsicana, Texas. Bărbatul a avut mai multe roluri pe parcursul anilor 2000 și 2010. Eddie Hassel a obținut și cea mai bună imagine din cap la Oscarurile din 2011. În anul 2017 a câștigat premiul publicului pentru cel mai bun film narativ la Festivalul Internațional de Film din Dallas.

Eddie Hassell[Sursa foto: pjnews.in]

În continuare, polițiștii fac cercetări cu privire la moartea actorului.

