Edi Iordănescu, declaraţii halucinante după înfrângerea cu Slovenia: "Am jucat cu o echipă de calibru"

Edward Iordănescu a găsit explicaţii şi după înfrângerea cu Slovenia. Selecţionerul a reclamat faptul că nu a avut toţi jucătorii la dispoziţie, în timp ce slovenii au venit la Cluj cu cea mai bună echipă.

Scuzele lui Iordănescu după înfrângerea României cu Slovenia

În plus, Iordănescu a dat vina şi pe echipa tânără şi fără experienţă a României.

România a fost învinsă cu 1-2 de Slovenia, într-un meci amical disputat la Cluj, dar Iordănescu nu este îngrijorat. A spus că tricolorii au pierdut în faţa unei echipe "de calibru". Datele îl contrazic însă. Slovenia ocupă abia locul 63 în clasamentul FIFA, clasându-se zece poziţii mai jos decât e România. Mai mult decât atât, slovenii nu s-au mai calificat la un turneu final din 2010.

"Rezultatul n-a fost unul pozitiv, cu toate că ne-am dorit asta. Dar testul a fost foarte bun. Mă bucur că am avut posibilitatea să debutăm 5 jucători, într-un meci împotriva unei echipe de calibru, care a venit cu toți jucătorii", a declarat Edward Iordănescu la conferinţa de presă.

România a fost surclasată de Slovenia în prima repriză. Tricolorii nu au şutat nici măcar o dată pe spaţiul porţii, în timp ce oaspeţii au marcat prin Sesko şi Sporar. Drăguş a stabilit scorul final în actul secund. Selecţionerul a dat vina pentru această înfrângere şi pe absenţele din lot.

"Probleme avem, pentru că dacă n-am avea, am fi și noi acum în Qatar. Le avem, este important pentru mine că am răspunsuri. Le-am primit, știu unde suferim, știu unde trebuie să intervenim. Nu pot să spun acum că e ușor să schimbi lucruri de pe o zi pe alta.

Dacă aveam jucătorii și nu aveam ghinioanele majore care continuă, cu accidentările și refuzurile de la club, era o cu totul altă acțiune. Încercam continuitatea, încercam să fim din nou eficienți și să mergem pe traiectoria bună pe care intrasem în septembrie", a declarat Iordănescu.

Naţionala s-a obişnuit să piardă cu Iordănescu pe bancă

De când Edward Iordănescu a fost instalat pe banca echipei naţionale, la începutul acestui an, România a pierdut patru meciuri din şapte. Finlanda şi Bosnia sunt singurele echipe învinse de tricolori în acest an, care au retrogradat în Liga C din Liga Naţiunilor.

"Pentru mine cel mai important este, sigur, ce se va întâmpla în Moldova, dar lupta mare începe în martie, în preliminariile Euro 2024. Echipa avea nevoie de încă un rezultat de moral, mai ales că am avut mulți jucători tineri în componență", a mai spus Iordănescu la conferinţa de presă.

România va juca următorul meci amical împotriva Moldovei, duminică, la Chişinău. Tricolorii vor debuta în preliminariile pentru Euro 2024 în luna martie a anului viitor. România face parte din grupa I, alături de Elveţia, Israel, Belarus, Kosovo şi Andorra.