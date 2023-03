Edi Iordănescu taie în carne vie! Ce mesaj a transmis selecționerul jucătorilor vedetă pe care nu i-a convocat la echipa României! ”Eu nu pot face asta la națională, nu am timp”

In articol:

Edi Iordănescu (44 de ani) este atacat din toate părțile de când a început campania de calificare la EURO 2014! Selecționerul a convocat 26 de jucători pentru primele partide din preliminarii, cu Andorra și Belarus, însă de pe

Edi Iordănescu taie în carne vie! ” Le iubesc talentul, dar le urăsc mentalitatea”

lista lui au lipsit mai multe nume importante, lucru care a generat nenumărate reacții negative în lumea fotbalului.

Pe lista lui Edi Iordănescu nu s-au regăsit nume precum Ianis Hagi, Andrei Ivan, Alexandru Maxim sau Alexandru Mitriță, jucători convocați mai mereu la meciurile echipei naționale. Supărat că alegerile lui au fost contestate, selecționerul Edi Iordănescu a tăiat în carne vie la conferința de presă premărgătoare partidei cu Belarus. Mai mult, a trimis și un mesaj clar, în care a recunoscut că a fost deranjat de atitudinea unor fotbaliști și din acest motiv a decis să-i ocolească cu telegrama convocării pentru acțiunea din luna martie.

"Atitudinea este corectă și avem un grup care își dorește și este aliniat, din punct de vedere mental, pentru performanță. Poate sunt niște talente pe care le-am lăsat pe dinafară acum. Le iubesc talentul, dar le urăsc mentalitatea”, a declarat Edi Iordănescu foarte tranșant.

Edi Iordănescu [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Poveste de dragoste în fotbalul românesc! Dennis Man se iubește cu fosta Miss Arad! Starul Naționalei României este îndrăgostit lulea și s-a mutat cu tânăra în Italia, la Parma

Citeste si: Deea și Dinu Maxer, decizie radicală în privința copiilor, după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva- kanald.ro

Citeste si: Cinci membri a două familii celebre de rromi din Timișoara morți într-un accident. S-au urmărit pe șosea și au transmis LIVE- stirileprotv.ro

Edi Iordănescu nu i-a menajat pe jucătorii neconvocați la lot! ”Cine vine cu mentalitate să vină, cine nu, riscă să rămână afară”

Selecționerul României a ținut să mai facă o serie de precizări pe marginea acestui subiect, și nu i-a menajat deloc pe cei vizați.

”Dacă, la cluburi, anumiți jucători au un anumit statut și sunt alintați, eu nu pot face asta la națională, nu am timp să fac asta. Cine vine cu mentalitate să vină, cine nu, riscă să rămână afară. Nu este un mesaj pentru Ivan, care are un potențial mare. El are ușile deschise la echipa națională", a conchis Edi Iordănescu.

Citește și: Ce a făcut Marius Lăcătuș în 94`, după ce Anghel Iordănescu nu l-a luat la Campionatul Mondial! S-a dus după ei în America! A povestit abia acum

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

Pentru primele meciuri din preliminarii EURO 2024, Edi Iordănescu a ales următorul lot de jucători

PORTARI:), Ionuț Radu (Auxerre| Franța, 3/0), Florin Niță (Pardubice| Cehia, 19/0),Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

Citeste si: Sarah Dumitrescu s-a fotografiat nemachiată. Cum arată fiica Anamariei Prodan complet naturală- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare română Bacalaureat 2023. Subiecte, barem și rezolvări pe EDU.ro! Emoții mari pentru candidați!- stirilekanald.ro

Citeste si: Detaliul pe care nimeni nu îl știa despre Andreea Balan și Andreea Antonescu. Care este numele lor real din buletin- radioimpuls.ro

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca| Spania, 11/1), Adrian Rus (Pisa| Italia, 17/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Ionuț Nedelcearu (Palermo| Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa| Italia, 4/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 16/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0); Marius Ștefănescu (Sepsi, 2/0).

Naționala României [Sursa foto: Profimedia]

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 10/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba| EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa| Italia, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 10/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 10/0), Răzvan Marin (Empoli| Italia, 45/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns| China, 57/11), Olimpiu Moruțan (Pisa| Italia, 6/1), Octavian Popescu (FCSB, 6/0); Alexandru Dobre (Famalicão| Portugalia, 1/0), Dennis Man (Parma| Italia, 17/6)

ATACANȚI: Denis Alibec (Farul Constanța, 28/3), Florin Tănase (Al Jazira| EAU, 16/2), Louis Munteanu (Farul, 0/0).