Editia speciala a emisiunii “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, cu olimpicii Romaniei, a clasat Kanal D pe primul loc in topul audientelor

Aseara, telespectatorii au avut avea parte de o ediție cu totul și cu totul specială a emisiunii “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, concurentii care si-au testat perspicacitatea si cunostintele de vocabular au fost unii dintre copiii de top ai Romaniei, olimpici la diferite discipline. Editia de aseara a plasat Kanal D pe primul loc in audiente, atat in cee ace priveste publicul din intreaga tara, cat si in randul populatiei de la orase.

Miercuri, chiar de Ziua Copilului, Kanal D s-a clasat, din nou, pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, inregistrand 4,7% rating si 16,4% cota de piata, pe targetul National, si 4,1% rating si 14,7% cota de piata, pe targetul All Urban.

Editia de aseara a fost urmarita de o medie de 830.000 de telespectatori din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii. In minutul de aur, atins la 22:30, peste 1.2 milioane de fani ai emisiunii “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” erau cu ochii pe Kanal D.

Castigatoarea editiei speciale de aseara a fost Iris, o tanara olimpica la matematică, geografie, engleză și latină, care si-a adjudecat suma de 7 500 de lei. Totodata, concurenții ediției speciale de 1 iunie “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” au avut parte de o surpriză, fiecare dintre aceștia a intrat în posesia unui premiu special de 2 000 de lei.