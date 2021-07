Eduard Novak, dezamăgit de gestul vicecampioanei Ana Maria Popescu. Sportiva nu a vrut să dea mâna cu Ministrul Sportului

In articol:

Ministrul Sportului a fost lăsat cu mâna în întinsă de câtre sportiva care s-a întors de la Jocurile Olimpice cu medalia de argint. Eduard Novak a fost dezamăgit de gestul sportivei și a postat un mesaj pe pagina sa de socializare.

Acesta susține că a mers cu mare bucurie să îi întâmpine pe sportivii care au revenit de la Tokyo.

Însă, după ce a făcut o serie de declarații neașteptate despre Ana Maria Popescu , vicecampioana a decis să nu dea mână cu el la întoarcerea în țară. Întregul moment a fost filmat și distribuit de zeci de persoane din mediul online.

"Am mers cu mare emoție și bucurie să îi întâmpin astăzi pe sportivii noștri care au revenit de la Tokyo. M-am întristat însă că interpretarea dată de presă declarațiilor mele de acum câteva zile a umbrit bucuria pe care Ana Maria Popescu o merită pentru medalia obținută cu atâta muncă. Știu ce greu se câștigă o medalie, știu câtă muncă e în urmă, câți ani de sacrificii și renunțări. Ca ministru, dar și ca sportiv, îmi pare rău că un astfel de moment, care trebuia să fie unul de fericire, este întunecat de un scandal de presă. Nimic din cele declarate de mine nu a fost îndreptat împotriva Anei Maria Popescu, pentru care am toată aprecierea și admirația.

Este o sportivă de mare valoare, iar medalia ei vine pe fondul multor ani de muncă, nu al celor șase luni de când sunt eu ministru. Răspunsul meu la o întrebare legată de buget a fost interpretat și comentat ca un atac la adresa Anei. Citiți, vă rog, postarea mea din momentul câștigării medaliei! Aceea este declarația mea despre ea. Mă doare să vad sportivii loviți. Cuvintele dor mai mult decat faptele. Titlurile din ziare, așa cum a afirmat și Ana, dor și mai mult", a scris Eduard Novak pe Facebook.

Ana Maria Popescu, declarații dure la adresa celor spuse de Ministrul Sportului

Ana Maria Popescu, sportiva care ne-a reprezentat la Jocurile Olimpice și a reușit să câștige medalia de argint, a fost extrem de deranjată de ceea ce a spus Eduard Novak.

Astfel, aceasta a făcut o serie de declarații neașteptate la revenirea în țară și l-a sfidat pe Ministrul Sporturilor.

„Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a mai spus Popescu.