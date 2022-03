In articol:

Eduard Preda, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a venit să transmită un mesaj puternic pentru cei care ignoră autismul.

Eduard Preda, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12

Eduard Preda are 19 ani și vine din București. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, este student la o prestigioasă facultate de muzică din Marea Britanie.

Totodată, Edi a venit la Românii au Talent 2022, ca să cânte, dar și să transmită publicului un mesaj social. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, i-a îndemnat pe oameni să fie mai atenți cu cei jurul lor și să nu ignore autismul.

Citeste si: Andra, fascinată de Vioris Zoppis la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a fost medaliat cu aur la Festivalul de la Monte Carlo

Eduard Preda, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Eduard, am 19 ani și sunt din București. Studiez la una dintre cele mai mari facultăți de muzică din Anglia. Am început să ascult muzică încă de când eram copil, ascultam tot ce era la televizor.

Citeste si: Anunțul facut astăzi chiar de Putin. Nimeni nu se aștepta la asta..- bzi.ro

Am venit să demonstrez că am talent și vreau să fie mai mult recunoscută boala autism pentru că văd că în ultima perioadă foarte mulți oameni ignoră complet tot ce ține de copiii care au această boală. Din păcate am suferit și eu, la vârsta de 3 ani jumate. A fost un șoc și pentru ai mei pentru că nu știau cum să reacționeze, mai ales tatăl meu.

Eu atunci aveam gura blocată, nu puteam vorbi. Când bunica mea încerca să schimbe un canal nu puteam să îi spun să nu schimbe. Când am început să merg la școală, colegii au început să fie mai răi, să mă trateze cu totul altfel considerând că nu vor să stea cu un om ca mine, deși boala asta nu este un handicap. Este pur și simplu o boală care m-am născut cu ea.

Muzica m-a ajutat într-un fel. Sunt vindecat, mă simt un om normal și sunt foarte prietenos cu lumea și sunt fericit că sunt ceea ce sunt în ziua de astăzi”, a povestit Eduard la Românii au Talent.

Eduard Preda a mărturisit că la o vârstă fragedă a fost diagnosticat cu autism, iar asta i-a adus bullying din partea celorlalți copii.

Citeste si: Mihail Kovali, moment de magie la Românii au Talent, sezonul 12. Mentalistul a făcut spectacol alături de jurați

Eduard Preda, moment emoționant la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Eduard Preda, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Eduard Preda a primit patru de DA la Românii au Talent, sezonul 12, adtfel trecând în etapa următoare a concursului de talente.

”Ai un timbru foarte frumos, cânți incredibil și ai ceva deosebit, emoția asta pe care o transmiți și a a ajuns la noi și la public”, a spus Andra.

Citeste si: DJ Hugo Arthur a făcut show la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a mixat legat la ochi

”Edi tu ești precum o binecuvântare și vreau să te rog din suflet, dacă experiența ta crezi că îi poate ajuta și pe alți copii sau pe părinții altor copii care suferă de autism să nu eziți nici o clipă să faci toate eforturile necesare să împărtășești experiența ta, că poate ajută. Sunt copii minunați care suferă, cunosc și eu cazuri și mi-aș dori din totul sufletul să depășească așa cum ai depășit și tu momentul ăsta pentru că nu se mai simte absolut nimic. Cânți minunat! Ești ca o binecuvântare, bravo!”, a spus Andi Moisescu.