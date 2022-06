Educație pentru o alimentație sănătoasă, o inițiativă „pe bune” pentru fiecare român. Ce revoluție s-ar putea produce în Parlamentul European? | EXCLUSIV

In articol:

Cel mai recent raport al Organizației Mondiale al Sănătății (OMS) în privința obezității din Europa a îngrijorat opinia publică, așa că Uniunea Europeană caută soluții pentru a combate această „epidemie”. Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicina de urgență și europarlamentar PSD, propune ca educația pentru sănătate să devină obligatorie în toate sistemele de învățământ din Europa, dar acest proces și orice altă inițiativă legislativă, în general, sunt îngreunate din cauza atribuțiilor reduse ale Parlamentului European în raport cu cele ale Comisiei Europene.

Tudor Ciuhodaru: „Vreau ca vocea fiecărui român să conteze în toate deciziile legislative.”

Tudor Ciuhodaru, medic primar în medicina de urgență și europarlamentar PSD

În raportul publicat de OMS, se menționează faptul că obezitatea provoacă 1,2 milioane de decese pe an pe continent și că, în prezent, nicio țară europeană nu se în grafic pentru stoparea creșterii ratei de obezitate până în 2025. Europarlamentarul PSD i-a solicitat Comisiei Europene să facă o lege care să introducă educația pentru sănătate ca parte din trunchiul comun în școlile europene și să schițeze un plan pentru implementarea legii în viitorul

„Apropo de educția pentru sănătate, în contextul obezității, trebuie abordată într-un mod unitar. Trebuie să ai o variantă clară și niște obiective clare, în așa fel încât scopul educației pentru sănătate, acel de a preveni, în primul rând, și de a știi să intervii în situații critice, să fie realizabil. Parlamentul European poate vota pentru multe lucruri, dar dacă nu poate introduce un obiect de studiu, dacă nu poate să facă mai bună viața celor care ne-au trimis acolo în mod direct, este departe de ceea ce ne-am dorit să fie fiecare dintre noi.(...) Pe partea de prevenție, educația pentru sănătate trebuie să devină un deziderat la nivel european, pentru că rezolvă în mod clar o problemă fundamentală de sănătate publică, pentru ca românii, și nu numai românii, să trăiască mult mai bine. Vorbesc de simplul spălat pe mâini, pe dinți, eticheta tusei și a strănutului, ce regim alimentar ar trebui să adopți, ce înseamnă un stil de viață sănătos, ce înseamnă sport, foarte multe lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi”,

Tudor Ciuhodaru despre problema consumului de droguri: „Ceea ce vedem este doar vârful icebergului.”

Educația pentru sănătate ar trebui să vizeze mai multe principii de prevenție și, în viziunea medicului Ciuhodaru, ar trebui să ia în vizor inclusiv problema consumului de droguri, considerat de multe ori un subiect tabu în școlile din România. Realitatea din teren este dură, după cum au demonstrat-o iarăși, recent, incidentele de la festivalul de muzică Saga, din București, așa că informarea despre pericolul drogurilor ar trebui să înceapă încă de pe băncile școlii.

„Cred că un astfel de avertisement, făcut fără tabuuri, fără pudibonderie, ar rezolva problema. Ne place sau nu, problema asta există, toată lumea o ascunde sub preș. Amploarea ei este subevaluată de fiecare dată, deși cred că, în momentul de față, ceea ce vedem este doar vârful icebergului. Vorbesc despre cei care ajung în spitalele de urgență cu intoxicație acută exogenă.(...) Trebuia să existe la nivel național o hartă a consumului de droguri, pe străzi, pe cartiere, pe zone pe grupe sociale. Dacă ai un focar de consum de droguri, acolo ar trebui să intervii, și poți folosi toate instituțiile, de la un simplu telefon de suport, până la implicarea asistenței sociale, a ONG-urilor, a Bisericii”, a precizat Tudor Ciuhodaru în interviul acordat redacției WOWbiz.

Tudor Ciuhodaru: „Cred că Parlamentul European este singurul parlament din lume care nu are un drept direct de inițiativă.”

Pentru ca inițiativa care vizează educația pentru sănătate și alte inițiative să aibă un parcurs mai rapid în circuitul UE, Ciuhodaru propune și ca Parlamentul European să fie transformat în adevărata putere legislativă a Europei. În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se specifică faptul că doar Comisia Europeană are rolul de a creea și de a impune legi, pe când Parlamentul European le poate doar vota și poate înainte propuneri către Comisie.

„Cred că Parlamentul European este singurul parlament din lume care nu are un drept direct de inițiativă și as spune că acesta este un demers istoric la nivel european, pentru că vreau ca vocea fiecărui român să conteze în toate deciziile legislative. Pentru ca acest lucru să se întâmple de urgență, am depus un amendament ce prevede clar acordarea dreptului la inițiativă legislativă directă și generalizată Parlamentului European, prin modificarea acordului cadru din 2010. Dacă ne uităm pe datele concrete, realitatea ne arată acel drept medieval de a adresa o petiție „regelui” și, dacă el vrea sau nu, face ceva în acest domeniu. Comisia nu are decât obligația să vină să spună <<Dom’le, am un motiv pentru care resping aceste lucruri.>> Nu poți să vorbești despre reprezentarea directă a românilor și a cetățenilor europeni în Parlamentul European atât timp cât cel pe care l-ai trimis acolo, prin votul tău, în mod direct, nu poate, practic, să facă, în mod direct, mare lucru, ci doar să se adreseze Comisiei, și aici pe o procedură extrem de complicată. Aici nu se respectă nici tradiția constituțională a statelor membre. Nu există niciun parlament care să nu aibă drept de inițiativă legislativă”, le-a explicat Tudor Ciuhodaru jurnaliștilor WOWbiz.