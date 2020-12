Edward Sanda a apărut cu fața însângerată pe rețelele de socializare. Ce a pățit artistul

Edward Sanda și-a speriat fanii după ce și-a făcut un machiaj pentru videoclip.

Edward Sanda a apărut cu fața însângerată pe rețelele de socializare. Artistul și-a speriat fanii care l-au văzut însângerat. Iubitul Cleopatrei Stratan le-a mărturisit fanilor că este doar un machiaj pentru filmarea unui clip.

Edward Sanda

Edward Sanda este foarte activ pe rețelele de socializare și are o legătură strânsă cu fanii. Astfel, după ce e apărut cu acel machiaj care imita sângele, cântărețul a fost nevoit să își calmeze fanii și să-i asigure că este doar un machiaj. Artistul se pregătește să lanseze o nouă piesă.

”Stați liniștiți, nu este vorba despre nicio urmă rămasă de la vreo lovitură, ci doar despre... un machiaj foarte bine reușit.” Din descriere, se pare că artistul filmează pentru noul clip.

Edward Sanda

Edward Sanda s-a logodit cu Cleopatra Stratan

Artistul în vârstă de 23 de ani s-a logodit cu Cleopatrei Stratan la majoratul acesteia.

”Mereu am vrut ca în viața mea să am un singur bărbat, iar faptul că am simțit de la început că Edward este primul și ultimul bărbat pe care o să îl iubesc pentru totdeauna înseamnă că așa este. Pe lângă faptul că respectul și iubirea sunt baza relației noastre, punctul forte este că facem ceea ce simțim, iar așa nu aveam cum să greșim. Zvonurile despre sarcină nu sunt adevărate, așa cum am mai declarat, iar daca știu că sunt știri false, nici nu am timp să mă uit peste ele, mai ales să le comentez. Nu avem planuri concrete de nuntă, încă nu am stabilit detalii legate de căsătorie și nici nu ne grăbim.”, a mărturisit Cleopatra.